"Самое важное заявление в истории человечества": Трамп планирует подтвердить контакт с инопланетянами, — СМИ

Дональд Трамп якобы готовит сенсационное заявление, которое называют "важнейшим в истории человечества" — президент США может подтвердить, что человечество впервые вступило в контакт с инопланетянами. По данным источников, это обращение может прозвучать во время чемпионата мира по футболу 2026 года в США, когда внимание всего мира будет приковано к турниру.

Как сообщает Daily Star, об этом заявил британский режиссер-документалист Марк Кристофер Ли, который утверждает, что получил информацию от инсайдеров в Вашингтоне.

По его словам, Трамп уже якобы подготовил речь, которая может "полностью изменить представление человечества о реальности". Режиссер прогнозирует, что президент выступит перед американцами 8 июля 2026 года, именно в годовщину известного инцидента в 1947 году в Розуэлле, когда армия США впервые сообщила о падении "летающего диска".

Тогда эта информация быстро была отозвана: правительство объяснило, что обломки принадлежали высотному воздушному шару, который использовали для наблюдения за советскими ядерными испытаниями. Однако до сих пор появлялись утверждения, что Пентагон и другие военные структуры могли тайно исследовать разбитые НЛО, хотя официально правительство постоянно отрицает любые контакты с внеземными цивилизациями.

Кристофер Ли утверждает, что Трамп выбрал годовщину Розуэлла сознательно, чтобы символически заявить миру о реальности внеземной жизни и возможном первом контакте с инопланетянами.

"Источники, близкие к администрации Трампа, сообщают мне, что речь завершена и готова. Это не учения. Это не спекуляция. Это реальное дело. Дата не случайна. 8 июля 1947 года наступает исторический момент, когда мир впервые узнал о "захваченной летающей тарелке" в Нью-Мексико — еще до того, как началась маскировочная история. Выбор 79-й годовщины четко сигнализирует: десятилетия отрицания закончились", — подчеркнул Ли.

Он добавил, что президент собирается открыть правду, которую, по его словам, многие люди подозревают уже годами: человечество не одиноко во Вселенной, а американское правительство располагает информацией об этом как минимум с конца 1940-х годов. По словам режиссера, протоколы первого контакта обсуждаются на самом высоком уровне.

К тому же ажиотаж вокруг этой темы усиливает платформа прогнозирования Polymarket, где пользователи делают ставки на реальные события, в частности на контакты с НЛО. Там предположили, что Трамп может обнародовать секретные материалы правительства еще до Рождества, а вероятность этого выросла с 6% до 98%.

Несмотря на такие заявления, официальная позиция США остается без изменений: Белый дом, разведка, военные и NASA неоднократно отрицали наличие каких-либо доказательств контактов с инопланетянами.

Однако новые документальные фильмы и свидетельства бывших высокопоставленных чиновников утверждают, что правительство якобы скрывало от общественности информацию о внеземной жизни почти 80 лет. Сам Трамп ранее заявлял, что готов обнародовать все данные, которые будет собирать его администрация.

Более того, как пишет издание, бывший майор ВВС США Дэвид Груш утверждает, что Трамп якобы хорошо осведомлен об инцидентах с разбитыми космическими аппаратами, существовании нескольких инопланетных рас и их потенциальных намерениях в отношении Земли. После выборов 2024 года президент якобы активизировал собственные расследования и считает, что американцы "имеют право знать правду".

