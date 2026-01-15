"Если бы понимали человеческую политику": мужчина научил ворон нападать на сторонников Трампа

Мужчина по имени Дэйв научил стаю ворон нападать на сторонников президента США Дональда Трампа, которые носят красные шляпы с надписью "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"), которые являются слоганом предвыборной кампании Трампа с 2016 года.

Побудить птиц нападать на сторонников Трампа удалось с помощью горстки арахиса и месяцев терпения, пишет Daily Star.

Дейв рассказал, как стая ворон постепенно научилась распознавать назначенное место кормления, а затем перешла к атакам на красные шляпы.

Для начала он рассказал о корме, который используется.

"Вороны едят много чего, но я рекомендую придерживаться арахиса, куриных обрезков, мучных червей и собачьего корма", — пояснил Дэйв.

Он уточнил, что больше всего времени потратил на то, чтобы приучить ворон регулярно приходить к месту кормления. На это ушло около четырех месяцев.

"Как только они начали приходить регулярно, понадобилось всего около трех месяцев, чтобы они перешли к этапу снятия шляп", — отметил Дэйв.

Відео дня

По его словам, сами птицы во время нападения не травмируются.

Дэйв также рассказал, что его увлечение воронами началось с надежды укротить этих умных птиц, чтобы они приносили ему безделушки. Но, не добившись особого успеха, он решил направить свою любовь к психологии животных и внутреннее желание к сопротивлению политической ситуации на новую цель: научить ворон выискивать и снимать красные шляпы.

Интернет-составители поделились на тех, кто поддержал Дэйва и кто осудил его действия.

"Мне очень не нравится втягивать диких животных в такие глупые человеческие выходки. Я не считаю это этичным, тем более что риск причинить вред птицам очень высок. А что, если кто-то носит шляпу, которая не поддерживает MAGA, и на него нападут?", — написал один из них.

В то же время другой комментатор отметил: "Честно говоря, если бы вороны понимали человеческую политику, они бы и без дрессировки так делали".

Напомним, женщина сменила профессию ради регулярного контакта с инопланетянами.

Фокус также писал о супругах, которые продали дом и живут на круизном лайнере.