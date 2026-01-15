"Якби розуміли людську політику": чоловік навчив ворон нападати на прихильників Трампа

Чоловік на ім'я Дейв навчив зграю ворон нападати на прихильників президента США Дональда Трампа, які носять червоні капелюхи з надписом "Make America Great Again" ("Зробимо Америку знову великою"), які є слоганом передвиборчої кампанії Трампа з 2016 року.

Спонукати птахів нападати на прихильників Трампа вдалось за допомоги жменьки арахісу та місяців терпіння, пише Daily Star.

Дейв розповів, як зграя ворон поступово навчилася розпізнавати призначене місце годування, а потім перейшла до атак на червоні капелюхи.

Для початку він розповів про корм, який використовується.

"Ворони їдять багато чого, але я рекомендую дотримуватися арахісу, курячих обрізків, борошняних черв'яків і собачого корму", — пояснив Дейв.

Він уточнив, що найбільше часу витратив на те, щоб привчити ворон регулярно приходити до місця годування. На це пішло близько чотирьох місяців.

"Як тільки вони почали приходити регулярно, знадобилося лише близько трьох місяців, щоб вони перейшли до етапу зняття капелюхів", — зазначив Дейв.

За його словами, самі птахи під час нападу не травмуються.

Дейв також розповів, що його захоплення воронами почалося з надії приборкати цих розумних птахів, щоб вони приносили йому дрібнички. Але, не досягнувши особливого успіху, він вирішив спрямувати свою любов до психології тварин і внутрішнє бажання до спротиву політичній ситуації на нову мету: навчити ворон вишукувати і знімати червоні капелюхи.

Інтернет-дописувачі поділились на тих, хто підтримав Дейва та хто засудив його дії.

"Мені дуже не подобається втягувати диких тварин у такі дурні людські витівки. Я не вважаю це етичним, тим більше що ризик заподіяти шкоду птахам дуже високий. А що, якщо хтось носить капелюх, який не підтримує MAGA, і на нього нападуть?", — написав один з них.

Водночас іншйи коментатор зазначив: "Чесно кажучи, якби ворони розуміли людську політику, вони б і без дресирування так робили".

