Жінка змінила професію заради регулярного контакту з інопланетянами (фото)

Жінка на ім'я Лілі стверджує, що пережила кілька зустрічей з істотами позаземного походження, які, за її словами, згодом перестали лякати й стали звичною частиною її життя.

Перший досвід зустрічі з нібито інопланетянином, зізнається вона, став справжнім потрясінням. Однак саме він змінив її погляди, інтереси та навіть професію. Про це пише The Mirror.

За словами Лілі, під час однієї із зустрічей їй вдалося роздивитися загадкових істот.

Який вигляд мали загадкові істоти

Одним із перших образів, який вона запам'ятала, стала дівчина зі світло-блакитною шкірою. Істота виглядала безволосою, але, як стверджує Лілі, разюче красивою. Вона була вдягнена в обтислий сірий костюм, а позаду стояли інші постаті, що виглядали схожим чином.

Пізніше, каже жінка, їй являлася й інша група. У них було дуже світле волосся, осяяна шкіра і яскраво-блакитні очі. Лілі впевнена, що ці образи передавалися їй телепатично. На її думку, таким чином істоти готують людину до можливого контакту, адже раптова зустріч з інопланетянином могла б стати серйозним шоком.

Художнє зображення інопланетних істот Фото: IFLS

Лілі припускає, що під час першого контакту за нею спостерігали й оцінювали її реакцію, особливо в момент, коли вона намагалася знімати те, що відбувається. Дівчина вважає, що істоти навмисно відступили, давши їй час осмислити побачене, перш ніж продовжити взаємодію.

Згодом інтерес до цих подій привів Лілі до несподіваного повороту в житті. Вона зізналася, що залишила кар'єру дієтолога і повністю присвятила себе астрофотографії та вивченню НЛО. Жінка каже, що прагнула дізнатися якомога більше про космос і можливі форми життя за його межами.

"Шосте відчуття"

Поступово страх і шок, за її словами, змінилися відчуттям спокою і навіть емоційної близькості. Лілі стверджує, що в неї виникло відчуття, ніби між нею та цими істотами формуються стосунки. Цей досвід, як вона каже, повністю змінив її світогляд і змусив по-новому поглянути на Всесвіт.

Дівчина також заявляє, що може ініціювати подібні контакти, перебуваючи в стані внутрішнього спокою, відкритості та задоволення. Лілі впевнена, що розвинула своєрідне "шосте чуття". Вона називає це інтуїтивним сигналом, що попереджає про швидку появу загадкових істот.

За словами дівчини, найчастіше контакти відбуваються під час занять астрофотографією Фото: немецкий дог

За словами дівчини, найчастіше контакти відбуваються під час занять астрофотографією. В один із таких випадків, зазначає Лілі, вона разом із другом, який практикує медитацію, навмисно спробувала "налаштуватися" на контакт. Уже за кілька хвилин у небі з'явилася яскрава золотиста куля, яка, за її словами, рухалася так, ніби реагувала на їхні запитання.

Після подібних епізодів, зізнається жінка, вона відчуває не страх, а радість, любов і внутрішній спокій. Іноді переживання виявляються настільки сильними, що доводять її до сліз. Лілі переконана, що подібні зустрічі відбуваються тому, що вона відкрита новому досвіду і щиро вірить в існування позаземного життя.

