Женщина сменила профессию ради регулярного контакта с инопланетянами (фото)

Женщина по имени Лили утверждает, что пережила несколько встреч с существами внеземного происхождения, которые, по ее словам, со временем перестали быть пугающими и стали привычной частью ее жизни.

Первый опыт встречи с якобы инопланетянином, признается она, стал настоящим потрясением. Однако именно он изменил ее взгляды, интересы и даже профессию. Об этом пишет The Mirror.

По словам Лили, во время одной из встреч ей удалось рассмотреть загадочных существ.

Как выглядели загадочные существа

Одним из первых образов, который она запомнила, стала девушка со светло-голубой кожей. Существо выглядело безволосым, но, как утверждает Лили, поразительно красивым. Оно было одето в облегающий серый костюм, а позади стояли другие фигуры, выглядевшие похожим образом.

Позже, говорит женщина, ей являлась и другая группа. У них были очень светлые волосы, сияющая кожа и ярко-голубые глаза. Лили уверена, что эти образы передавались ей телепатически. По ее мнению, таким образом существа готовят человека к возможному контакту, ведь внезапная встреча с инопланетянином могла бы стать серьезным шоком.

Художественное изображение инопланетных существ Фото: IFLS

Лили предполагает, что во время первого контакта за ней наблюдали и оценивали ее реакцию, особенно в момент, когда она пыталась снимать происходящее. Девушка считает, что существа намеренно отступили, дав ей время осмыслить увиденное, прежде чем продолжить взаимодействие.

Со временем интерес к этим событиям привел Лили к неожиданному повороту в жизни. Она призналась, что оставила карьеру диетолога и полностью посвятила себя астрофотографии и изучению НЛО. Женщина говорит, что стремилась узнать как можно больше о космосе и возможных формах жизни за его пределами.

"Шестое чувство"

Постепенно страх и шок, по ее словам, сменились ощущением спокойствия и даже эмоциональной близости. Лили утверждает, что у нее возникло чувство, будто между ней и этими существами формируются отношения. Этот опыт, как она говорит, полностью изменил ее мировоззрение и заставил по-новому взглянуть на Вселенную.

Девушка также заявляет, что может инициировать подобные контакты, находясь в состоянии внутреннего покоя, открытости и удовлетворения. Лили уверена, что развила своеобразное "шестое чувство". Оно называет это интуитивным сигнал, предупреждающим о скором появлении загадочных существ.

По словам девушки, чаще всего контакты происходят во время занятий астрофотографией Фото: Caters News Agency

По словам девушки, чаще всего контакты происходят во время занятий астрофотографией. В один из таких случаев, отмечает Лили, она вместе с другом, практикующим медитацию, намеренно попыталась "настроиться" на контакт. Уже через несколько минут в небе появился яркий золотистый шар, который, по ее словам, двигался так, будто реагировал на их вопросы.

После подобных эпизодов, признается женщина, она испытывает не страх, а радость, любовь и внутренний покой. Иногда переживания оказываются настолько сильными, что доводят ее до слез. Лили убеждена, что подобные встречи происходят потому, что она открыта новому опыту и искренне верит в существование внеземной жизни.

