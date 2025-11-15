Черное кольцо над Диснейлендом переполошило интернет: люди говорят об НЛО (видео)

Видео с загадочным черным кольцом, зависшим над Диснейлендом в Анахайме (штат Калифорния, США), вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях.

Пользователи пытались понять, что именно появилось в небе ранним утром — от шуток про инопланетян до теорий о "сигналах" из потустороннего мира. Об этом пишет Mirror.

Автор видео, Лори Наяхалски, сняла странное явление около 6:30 утра. На кадрах видно ровное темное кольцо, которое медленно движется по небу и не рассеивается.

"Настоящая Матрица или срежиссированный фейк? Не знаю, но это было что-то", — написала Лори.

В сети моментально появились десятки версий. Одни смеялись, что Диснейленд выбирает "новую мышь" так же, как в Ватикане выбирают нового папу — по черному дыму. Другие предположили, что это "сигнал" от Уолта Диснея. Были и те, кто решил, что парк стал целью инопланетного вторжения.

Відео дня

"Даже пришельцы знают, где самое счастливое место на Земле", — шутили пользователи.

Некоторые посетители вспомнили, что подобные кольца появлялись и прежде.

"Я видел такое год назад и был уверен, что это вторжение", — поделился один из очевидцев.

Однако тайна быстро получила объяснение. Представители Диснейленда подтвердили, что черное кольцо являлось результатом работы пиротехники, которую тестировали перед открытием парка. Такие дымовые кольца периодически возникают во время испытаний спецэффектов. Позднее в сети нашли старый пост, где показано, как именно образуются подобные эффекты.

Ранее Фокус сообщал, что таинственный светящийся объект завис над вулканом.

Также стало известно, что миллиардера обвинили в попытке скрыть внеземных существ от человечества. Уфолог Марк Кристофер Ли утверждает, что инопланетяне уже найдены, но их скрывают от людей. По его словам, миллиардер Марк Цукерберг финансирует программу SETI, которая зафиксировала сигнал внеземного происхождения.