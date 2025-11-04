Таинственный светящийся объект завис над вулканом: очевидцы уверены, что это НЛО (фото)

На кадрах, полученных с камеры наблюдения, видно, как яркий светящийся объект зависает прямо над кратером действующего вулкана, некоторое время неподвижно висит в воздухе, а затем внезапно уносится прочь с невероятной скоростью.

Жители Мексики и наблюдатели за природными явлениями активно обсуждают странное видео, снятое 30 октября неподалеку от вулкана Попокатепетль. Об этом пишет What’s The Jam.

Официальных комментариев относительно природы странного объекта пока не поступало. Тем временем видео стремительно распространилось в социальных сетях и на форумах, посвященных аномальным явлениям. Многие пользователи утверждают, что объект выглядит как типичный НЛО, и выдвигают версии о наблюдении инопланетного происхождения. Другие считают, что это мог быть дрон, спутник или редкий атмосферный феномен, и призывают не торопиться с выводами.

Фото: Jam Press

Интерес к вулкану Попокатепетль среди уфологов не случаен. В прошлом году известный мексиканский исследователь аномальных явлений Хайме Мауссан предположил, что вулкан может быть "межпространственным порталом". Он сослался на исследования Университета Бергена в Норвегии, согласно которым под вулканом происходят мощные магнитные колебания, способные создавать так называемые X-точки — области, где пересекаются магнитные поля Земли и Солнца.

Мауссан утверждает, что такие энергетические вихри могут образовывать "туннели" в пространстве-времени, позволяющие перемещаться между различными точками Галактики. По его словам, никакой искусственный объект не выдержал бы температуры внутри кратера, которая достигает 1000°C, что делает видео еще более загадочным.

Издание отмечает, что Попокатепетль, высотой 5426 метров, является одним из самых активных вулканов Мексики и находится на границе штатов Пуэбла и Морелос. В день загадочного инцидента Национальный центр по предупреждению стихийных бедствий сообщил о 19 извержениях низкой интенсивности, сопровождавшихся выбросом пара, газов и небольшого количества пепла. Местные власти напомнили жителям о необходимости соблюдать 12-километровую зону безопасности вокруг кратера.

