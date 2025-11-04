Таємничий об'єкт, що світиться, завис над вулканом: очевидці впевнені, що це НЛО (фото)

На кадрах, отриманих з камери спостереження, видно, як яскравий об'єкт, що світиться, зависає прямо над кратером чинного вулкана, деякий час нерухомо висить у повітрі, а потім раптово несеться геть із неймовірною швидкістю.

Мешканці Мексики та спостерігачі за природними явищами активно обговорюють дивне відео, зняте 30 жовтня неподалік від вулкана Попокатепетль. Про це пише What's The Jam.

Офіційних коментарів щодо природи дивного об'єкта поки що не надходило. Тим часом відео стрімко поширилося в соціальних мережах і на форумах, присвячених аномальним явищам. Багато користувачів стверджують, що об'єкт виглядає як типовий НЛО, і висувають версії про спостереження інопланетного походження. Інші вважають, що це міг бути дрон, супутник або рідкісний атмосферний феномен, і закликають не поспішати з висновками.

Багато користувачів стверджують, що об'єкт виглядає як типовий НЛО Фото: Jam Press

Інтерес до вулкана Попокатепетль серед уфологів не випадковий. Минулого року відомий мексиканський дослідник аномальних явищ Хайме Мауссан припустив, що вулкан може бути "міжпросторовим порталом". Він послався на дослідження Університету Бергена в Норвегії, згідно з якими під вулканом відбуваються потужні магнітні коливання, здатні створювати так звані X-точки — області, де перетинаються магнітні поля Землі та Сонця.

Відео дня

Мауссан стверджує, що такі енергетичні вихори можуть утворювати "тунелі" в просторі-часі, які дають змогу переміщатися між різними точками Галактики. За його словами, жоден штучний об'єкт не витримав би температури всередині кратера, яка сягає 1000°C, що робить відео ще більш загадковим.

Видання зазначає, що Попокатепетль, заввишки 5426 метрів, є одним із найактивніших вулканів Мексики і розташований на кордоні штатів Пуебла і Морелос. У день загадкового інциденту Національний центр із запобігання стихійним лихам повідомив про 19 вивержень низької інтенсивності, що супроводжувалися викидом пари, газів і невеликої кількості попелу. Місцева влада нагадала жителям про необхідність дотримуватися 12-кілометрової зони безпеки навколо кратера.

Раніше Фокус повідомляв, що схожий на планету НЛО завис над статуєю Христа. Непізнаний об'єкт, зовні схожий на Сатурн, чітко виділявся на тлі ясного неба. Незвичайне видовище швидко привернуло увагу користувачів соцмереж, викликавши бурхливе обговорення.

Також стало відомо, що мільярдера звинуватили у спробі приховати позаземних істот від людства. Уфолог Марк Крістофер Лі стверджує, що інопланетяни вже знайдені, але їх приховують від людей. За його словами, мільярдер Марк Цукерберг фінансує програму SETI, яка зафіксувала сигнал позаземного походження.