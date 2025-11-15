Чорне кільце над Діснейлендом переполошило інтернет: люди говорять про НЛО (відео)

Відео із загадковим чорним кільцем, що зависло над Діснейлендом в Анагаймі (штат Каліфорнія, США), викликало справжній ажіотаж у соцмережах.

Користувачі намагалися зрозуміти, що саме з'явилося в небі рано вранці — від жартів про інопланетян до теорій про "сигнали" з потойбічного світу. Про це пише Mirror.

Авторка відео, Лорі Наяхалскі, зняла дивне явище близько 6:30 ранку. На кадрах видно рівне темне кільце, яке повільно рухається небом і не розсіюється.

"Справжня Матриця чи зрежисований фейк? Не знаю, але це було щось", — написала Лорі.

У мережі моментально з'явилися десятки версій. Одні сміялися, що Діснейленд обирає "нову мишу" так само, як у Ватикані обирають нового тата — за чорним димом. Інші припустили, що це "сигнал" від Волта Діснея. Були й ті, хто вирішив, що парк став метою інопланетного вторгнення.

Відео дня

"Навіть прибульці знають, де найщасливіше місце на Землі", — жартували користувачі.

Деякі відвідувачі згадали, що подібні кільця з'являлися і раніше.

"Я бачив таке рік тому і був упевнений, що це вторгнення", — поділився один з очевидців.

Однак таємниця швидко отримала пояснення. Представники Діснейленду підтвердили, що чорне кільце було результатом роботи піротехніки, яку тестували перед відкриттям парку. Такі димові кільця періодично виникають під час випробувань спецефектів. Пізніше в мережі знайшли старий пост, де показано, як саме утворюються подібні ефекти.

