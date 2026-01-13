Дешевше ніж у місті: подружжя продало будинок і живе на круїзному лайнері (фото)

Подружжя зі США продало свій будинок і оселилося на круїзному судні Villa Vie, розрахованому не тільки на туристів, а й на постійних мешканців, які вирішили провести решту життя в морі.

На тлі стрімкого зростання цін на житло та комунальні послуги люди дедалі частіше шукають нестандартні способи скоротити витрати і повернути собі відчуття свободи. Для когось це невеликі автономні будинки, для інших же життя у фургоні. А одна подружня пара зі США пішла ще далі. Вони продали будинок і переїхали жити на круїзний лайнер. Про це пише Lad Bible.

Люди відмовляються від звичного життя

66-річний Ренді та 71-річна Кіт Кассінгем зі штату Колорадо зважилися на крок, який для багатьох звучить як мрія, а для інших як безумство. Подружжя продало свій будинок і оселилося на круїзному судні Villa Vie, розрахованому не тільки на туристів, а й на постійних мешканців, які вирішили провести решту життя в морі.

За словами Ренді, ще нещодавно він був упевнений, що доживе свої дні в будинку мрії, який вони самі спроєктували і побудували. Однак життя розпорядилося інакше. Свій звичний побут вони змінили на океан, сонце і передбачувані витрати.

Пара підрахувала, що щомісячні витрати на життя на лайнері виявилися помітно нижчими, ніж оплата оренди житла Фото: CBS

Витрати майже зникають

Пара підрахувала, що щомісячні витрати на життя на лайнері виявилися помітно нижчими, ніж оплата оренди житла в Лондоні, з яким вони порівнювали свій колишній спосіб життя. При цьому їм більше не потрібно платити іпотеку, податки на нерухомість, страховку, рахунки за електрику, за інтернет або утримання автомобіля. Навіть походи в магазин залишилися в минулому, адже на борту харчування вже включено.

Ренді продовжує працювати віддалено, веде новинний сайт з авторськими коментарями, що дає змогу покривати поточні витрати. Пенсією подружжя поки не користується. Основні витрати тепер зводяться до фіксованого проживання на судні, медичної страховки, особистих витрат і рідкісних додаткових поїздок країнами, куди заходить лайнер.

Ренді Кассінгем категорично не має наміру залишати круїзний лайнер Фото: CBS

Звісно, життя в морі підходить не всім, адже шторми, хитавиця та морська хвороба можуть стати важким випробуванням. Але для Кассінгемів це розумна плата за теплий клімат цілий рік, комфорт, відсутність побутових турбот і відчуття свободи, якого їм так не вистачало на суші.

