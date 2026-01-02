Сім'я була була в захваті від готелю, поки прихована камера не показала щось дивне

Медсестра зі США Ренна Гровер розповіла про поїздку в готель із сім'єю. Усе починалося, як звичайний відпочинок у затишному номері з великим ліжком і власною ванною, але переглянувши запис із камери сім'я помітила тривожну деталь.

Американка виявила щось лячне, переглядаючи запис із дитячої відеокамери, встановленої в готельному номері. Відео жінка пізніше опублікувала в TikTok.

На кадрах видно, як сім'я спокійно спить, а в темряві по ліжку починає рухатися шестиногий "сусід". Камера зафіксувала комаху, яка, судячи з усього, виявилася тарганом і прямувала прямо до місця встановлення пристрою.

На задньому плані запису помітно, як партнер Ренни лежить поруч із їхнім сином, не підозрюючи, що в номері перебуває непроханий гість. Відео жінка пізніше опублікувала в TikTok, супроводивши його іронічним підписом.

"Проживання в готелі було чудовим. Поки камера, що знімає дитину, не зафіксувала сусіда по кімнаті, якого ми точно не запрошували", — написала вона.

Соцмережі та експерти

Назву готелю і його точне місце розташування Ренна розкривати не стала, проте ролик швидко викликав бурхливу реакцію в мережі. Багато хто зізнався, що після перегляду стали уважніше оглядати готельні номери і перевіряти спальні перед сном.

Видання Mirror зазначає, що експерти кажуть, що таргани нерідко трапляються в міських районах, особливо в старих будівлях, де тепло і підвищена вологість створюють для них сприятливі умови. У США проблема нашестя цих комах залишається досить серйозною: мільйони домогосподарств щорічно повідомляють про подібні випадки.

Таргани легко проникають у приміщення через дрібні щілини та тріщини, а головним чинником, який їх приваблює, залишається їжа. Саме тому фахівці радять особливо ретельно стежити за чистотою, своєчасно прибирати крихти, мити посуд і не залишати залишки їжі на ніч.

