Семья была была в восторге от отеля, пока скрытая камера не показала нечто странное

Медсестра из США Ренна Гровер рассказала о поездка в отель с семьей. Все начиналось, как обычный отдых в уютном номере с большой кроватью и собственной ванной, но посмотрев запись с камеры семья заметила тревожную деталь.

Американка обнаружила нечто пугающее, пересматривая запись с детской видеокамеры, установленной в гостиничном номере. Видео женщина позже опубликовала в TikTok.

На кадрах видно, как семья спокойно спит, а в темноте по кровати начинает двигаться шестиногий "сосед". Камера зафиксировала насекомое, которое, по всей видимости, оказалось тараканом и направлялось прямо к месту установки устройства.

На заднем плане записи заметно, как партнер Ренны лежит рядом с их сыном, не подозревая, что в номере находится незваный гость. Видео женщина позже опубликовала в TikTok, сопроводив его ироничной подписью.

"Проживание в отеле было замечательным. Пока камера, снимающая ребенка, не запечатлела соседа по комнате, которого мы точно не приглашали", — написала она.

Соцсети и эксперты

Название отеля и его точное местоположение Ренна раскрывать не стала, однако ролик быстро вызвал бурную реакцию в сети. Многие признались, что после просмотра стали внимательнее осматривать гостиничные номера и проверять спальни перед сном.

Издание Mirror отмечает, что эксперты говорят, что тараканы нередко встречаются в городских районах, особенно в старых зданиях, где тепло и повышенная влажность создают для них благоприятные условия. В США проблема нашествия этих насекомых остается достаточно серьезной: миллионы домохозяйств ежегодно сообщают о подобных случаях.

Тараканы легко проникают в помещения через мелкие щели и трещины, а главным фактором, который их привлекает, остается еда. Именно поэтому специалисты советуют особенно тщательно следить за чистотой, своевременно убирать крошки, мыть посуду и не оставлять остатки пищи на ночь.

