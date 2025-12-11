Никаких соседей: редкий коттедж 19 века на "островке" среди дорог удивил покупателей
Необычный коттедж XIX века, стоящий посреди транспортной развязки, вновь появился на рынке и привлек внимание покупателей по всей Великобритании.
Дом, который стал местной достопримечательностью, теперь продают за 310 тысяч фунтов стерлингов (17,5 млн гривен), что на 40 тысяч дешевле (2,2 млн гривен), чем в предыдущий раз. Об этом пишет The Sun.
Коттедж является объектом архитектуры II категории и окружен оживленными дорогами со всех сторон. Когда-то он служил домиком скотовода на болотистой территории Йорк-Кнейвсмир, а теперь стал одним из самых обсуждаемых объектов на рынке.
Несмотря на необычное расположение, будущие владельцы окажутся почти в центре Йорка, но при этом без соседей через стенку, что по мнению риелторов является редкой комбинацией уединения и городской близости.
Агентство Ashtons отмечает, что дом нуждается в ремонте и модернизации, но это дает покупателю шанс создать интерьер полностью под свои задачи. Однако издание отмечает, что использовать коттедж как дом для отдыха нельзя. На объекте установлен пункт о праве пользования. Право аренды составляет 250 лет, а ежегодная плата составляет символический 1 фунт (56 гривен).
Построенный в середине 1800-х годов, коттедж имеет крестообразную планировку, две спальни и одну ванную. Многие оригинальные элементы сохранились до наших дней, а участок окружен садом со всех четырех сторон.
Другие "дома с сюрпризом"
В последнее время британский рынок недвижимости преподносит все больше необычных вариантов:
Дом за 300 тысяч фунтов с "шокирующим" интерьером
Каменный дом в Бернли, внешне вполне обычный, вызвал бурные обсуждения в сети. Внутри — обветшалые стены, заплесневелые половицы и открытые балки. Покупателей удивило, насколько интерьер контрастирует с фасадом.
Вся улица викторианских домов за 550 тысяч фунтов
На аукцион выставляют целый ряд из 11 домов начала викторианской эпохи. Когда-то здесь жили состоятельные семьи, связанные с мореплаванием, но теперь улица пришла в упадок.
Местные надеются, что покупатель сможет вдохнуть в нее новую жизнь.
Ранее Фокус сообщал, что:
- Мужчина показал особняк с необычными колоннами. Пользователь Reddit, который ежедневно проезжает мимо этого дома на велосипеде, поделился снимком и назвал строение "бельмом на глазу".
- Соседи заставляют мужчину снести дом в саду. Эндрю и его жена Джули считают требование чрезмерным. Они говорят, что новый домик не больше предыдущего.
Также стало известно, что новые соседи срубили деревья во дворе мужчины и нанесли ему огромный ущерб. История с форума Reddit вызвала бурю возмущения в сети.