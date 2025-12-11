Поддержите нас UA
Никаких соседей: редкий коттедж 19 века на "островке" среди дорог удивил покупателей

Панорамный вид на коттедж в Йорке, полностью окруженный дорогами и зелеными насаждениями
Несмотря на необычное расположение, будущие владельцы окажутся почти в центре города | Фото: SWNS

Необычный коттедж XIX века, стоящий посреди транспортной развязки, вновь появился на рынке и привлек внимание покупателей по всей Великобритании.

Дом, который стал местной достопримечательностью, теперь продают за 310 тысяч фунтов стерлингов (17,5 млн гривен), что на 40 тысяч дешевле (2,2 млн гривен), чем в предыдущий раз. Об этом пишет The Sun.

Коттедж является объектом архитектуры II категории и окружен оживленными дорогами со всех сторон. Когда-то он служил домиком скотовода на болотистой территории Йорк-Кнейвсмир, а теперь стал одним из самых обсуждаемых объектов на рынке.

Несмотря на необычное расположение, будущие владельцы окажутся почти в центре Йорка, но при этом без соседей через стенку, что по мнению риелторов является редкой комбинацией уединения и городской близости.

Небольшой дом в Йорке, расположенный внутри дорожной развязки и окруженный зеленью
Агентство Ashtons отмечает, что дом нуждается в ремонте и модернизации
Фото: SWNS

Агентство Ashtons отмечает, что дом нуждается в ремонте и модернизации, но это дает покупателю шанс создать интерьер полностью под свои задачи. Однако издание отмечает, что использовать коттедж как дом для отдыха нельзя. На объекте установлен пункт о праве пользования. Право аренды составляет 250 лет, а ежегодная плата составляет символический 1 фунт (56 гривен).

Построенный в середине 1800-х годов, коттедж имеет крестообразную планировку, две спальни и одну ванную. Многие оригинальные элементы сохранились до наших дней, а участок окружен садом со всех четырех сторон.

Другие "дома с сюрпризом"

В последнее время британский рынок недвижимости преподносит все больше необычных вариантов:

Дом за 300 тысяч фунтов с "шокирующим" интерьером

Каменный дом в Бернли, внешне вполне обычный, вызвал бурные обсуждения в сети. Внутри — обветшалые стены, заплесневелые половицы и открытые балки. Покупателей удивило, насколько интерьер контрастирует с фасадом.

Разрушенный интерьер коттеджа XIX века с облупившимся потолком и поврежденными стенами
Дом за 300 тысяч фунтов с "шокирующим" интерьером
Фото: SWNS

Вся улица викторианских домов за 550 тысяч фунтов

На аукцион выставляют целый ряд из 11 домов начала викторианской эпохи. Когда-то здесь жили состоятельные семьи, связанные с мореплаванием, но теперь улица пришла в упадок.

Обветшалые викторианские дома с поврежденными фасадами, приготовленные к реконструкции
Вся улица викторианских домов за 550 тысяч фунтов
Фото: Jam Press

Местные надеются, что покупатель сможет вдохнуть в нее новую жизнь.

