Новые соседи срубили деревья во дворе мужчины: ущерб до $30 тысяч (фото)

Владелец дома из Чагрин-Фолс, штат Огайо (США), вернулся домой и обнаружил, что несколько взрослых деревьев на его участке были срублены без какого-либо разрешения.

История с форума Reddit вызвала бурю возмущения в сети. По словам домовладельца, исчезли конские каштаны и туи, которые долгие годы создавали тень и защищали двор от посторонних глаз.

Вместо тихого зеленого уголка его встретило голое пространство, поврежденное патио и пни. Ущерб мужчина оценил в 15 000 – 30 000 долларов (примерно 632 тысячи – 1,2 млн гривен).

Позже выяснилось, что деревья уничтожили новые соседи, уверенные, что растения по другую сторону забора принадлежат им.

Автор публикации написал, что мужчина из соседнего дома угрожал ему, выглядел нетрезвым и проявлял агрессию не только к нему, но и к другим жителям района.

Відео дня

"Это совсем новые люди… Мужчина весь день пытался со мной драться, угрожал", — рассказал пострадавший.

Разрушенное патио и груда спиленных бревен Фото: Reddit

По его словам, сосед также произнес фразу: "Я знаю, как сильно ты любишь своих собак", что хозяин воспринял как скрытую угрозу.

Увидев масштаб ущерба, владелец дома обратился в юридические службы и к полиции. Сейчас он готовит иск и собирает доказательства, чтобы оценить стоимость восстановления двора и привлечь виновных к ответственности.

Почему это важно

Экологи напоминают, что деревья не просто украшение двора. Взрослые каштаны и другие местные породы:

снижают температуру в жилых районах;

поглощают углерод;

поддерживают птиц, опылителей и дикую природу;

создают тень, приватность и улучшают микроклимат участка.

Эксперты отмечает, что их уничтожение наносит ущерб не только одному домовладельцу, но и окружающей экосистеме.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина показал особняк с необычными колоннами. Пользователь Reddit, который ежедневно проезжает мимо этого дома на велосипеде, поделился снимком и назвал строение "бельмом на глазу".

Также стало известно, что соседи заставляют мужчину снести дом в саду. Сам Эндрю и его жена Джули считают требование чрезмерным. Они говорят, что новый домик не больше предыдущего.