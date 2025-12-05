Соседи заставляют мужчину снести дом в саду, называя его работу "незаконной постройкой" (фото)

Британский почтальон Эндрю Козли решил сделать небольшой дом собственными руками для себя и жены Джулии, однако это не понравилось соседям. Они пожаловались на "незаконную постройку" в саду мужчины, который не понимает причины упреков.

Новый домик он поставил в саду 18 месяцев назад, заменив старую 25-летнюю беседку, которая начала протекать. После жалоб соседей, местные власти выдали предписание о демонтаже со сроком до 17 ноября, рассказывает The Sun.

Сам Эндрю и его жена Джули считают требование чрезмерным. Они говорят, что новый домик не больше предыдущего, был выкрашен в цвет дверей и находится на том же бетонном фундаменте.

Эндрю и Джули возле своего нового домика Фото: SWNS

Они уже потратили около £3,000 (около 169 тыс. грн) на установку и бумажные процедуры. Эндрю возмущен "чрезмерной бюрократией" и заявляет, что готов бороться за свою постройку в суде.

"Мы спрашивали, можем ли что-то изменить в дизайне, чтобы прийти к согласию. Но ответ был один: соседу не нравится, обсуждать не будем", — говорит британец.

В то же время сосед Стивен Варвик, который и подал жалобу и является бывшим советником городского совета города Эксетер, отрицает любое влияние на решение совета. Он утверждает, что просто пытался посоветовать Эндрю оформить разрешение на строительство.

В свою очередь, некоторые соседи улицы назвали ситуацию "пустой тратой времени и денег", но многие поддерживают право Эндрю на своей территории поставить новый домик.

В домике есть только диван, пледы и место для чая Фото: SWNS

Между тем власти города заявили, что летние домики несовместимы с "архитектурным стилем и видом улицы". Семья Козли же замечает, что на их месте раньше стоял аналогичный домик и что многие соседи уже обустроили стоянки в садах.

Журналисты резюмируют, что предписание о сносе не вступило в силу. Эндрю и Джули уже получили поддержку местного депутата, а решение местных властей остановлено. Его планируют отправить в суд по вопросам споров относительно имущества.

