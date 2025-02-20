"Настоящий кошмар": соседи снесли сарай и бросили остатки под дверь владельцев (видео)

Роза Белл и ее супруг Мюррей были шокированы, увидев в режиме онлайн через камеры видеонаблюдения, как их забор и сарай уничтожают подрядчики, нанятые соседями. Конфликт начался после того, как они подали заявку на расширение участка.

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В британском Тадворте, графство Суррей, разгорелся ожесточенный земельный спор. Семья Белл обвиняет соседей в незаконном захвате части их участка и сносе садового сарая. Об этом пишет The Sun.

67-летняя Роза Белл и ее 72-летний супруг Мюррей были шокированы, увидев в режиме онлайн через камеры видеонаблюдения, как их забор и сарай уничтожают подрядчики, нанятые соседями Викторией и Майклом Майерсами. Инцидент произошел в их отсутствие — пара отдыхала в Австралии, навещая дочь.

По словам супругов Белл, конфликт начался после того, как они подали заявку на расширение участка. Однако вскоре Майерсы заявили, что 1,9 метра сада на самом деле принадлежат им. В результате между соседями вспыхнул спор, который дошел до суда. Тем не менее, судебное разбирательство не привело к четкому решению: результаты экспертиз оказались неубедительными, а местные власти и полиция отказались вмешиваться.

Семья Белл Фото: SWNS

Беллы утверждают, что их имущество неоднократно подвергалось разрушениям. В декабре 2022 года они уже фиксировали на камерах рабочих, спиливавших деревья и кустарники. Позже, когда семья вновь отправилась в путешествие, на их участке вновь появились подрядчики и продолжили демонтаж.

"Мы сделали все возможное, чтобы исправить ситуацию: проводили экспертизы, потратили массу денег, но в итоге столкнулись с самоуправством. Наш сарай снесли, а его остатки просто свалили перед дверями нашего дворика. Это настоящий кошмар", — заявила Роза.

Соседи утверждают, что это они подвергаются "преследованиям" Фото: SWNS

Супруги признаются, что конфликт негативно влияет не только на их эмоциональное состояние, но и на возможность продать дом.

"Мы просто в отчаянии. Единственный выход — тратить огромные деньги на адвокатов, чтобы добиться справедливости", — говорит британка.

Со своей стороны, Майерсы утверждают, что земля принадлежит им, а именно они подверглись "притеснению" со стороны Беллов. Более того, они утверждают, что уже выиграли судебное разбирательство по иску о возмещении ущерба.

Несмотря на длительное разбирательство, правовой статус спорного участка остается нерешенным, а конфликт между соседями лишь набирает обороты.

Ранее Фокус сообщал, что семья купила дом в другой стране, не осмотрев его. Покупка нового жилья обернулась бесконечным ремонтом, стрессом и финансовыми проблемами. Потребовалось 5 лет, дюжина рабочих и два подрядчика, чтобы довести дом до ума.

Также стало известно, что супруги продали дом на берегу моря, чтобы жить в маленькой лодке. Ула и Джош провели экскурсию по своему дому и поделились опытом жизни на воде. Они показали, как удобно и рационально организовано их уникальное жилье, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.