"Справжній кошмар": сусіди знесли сарай і кинули залишки під двері власників (відео)

Роза Белл і її чоловік Мюррей були шоковані, побачивши в режимі онлайн через камери відеоспостереження, як їхній паркан і сарай знищують підрядники, найняті сусідами. Конфлікт почався після того, як вони подали заявку на розширення ділянки.

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У британському Тадворті, графство Суррей, розгорілася запекла земельна суперечка. Сім'я Белл звинувачує сусідів у незаконному захопленні частини їхньої ділянки й знесенні садового сараю. Про це пише The Sun.

67-річна Роза Белл і її 72-річний чоловік Мюррей були шоковані, побачивши в режимі онлайн через камери відеоспостереження, як їхній паркан і сарай знищують підрядники, найняті сусідами Вікторією і Майклом Майерсами. Інцидент стався за їхньої відсутності — пара відпочивала в Австралії, відвідуючи доньку.

За словами подружжя Белл, конфлікт почався після того, як вони подали заявку на розширення ділянки. Однак незабаром Маєрс заявили, що 1,9 метра саду насправді належать їм. У результаті між сусідами спалахнула суперечка, яка дійшла до суду. Проте судовий розгляд не привів до чіткого рішення: результати експертиз виявилися непереконливими, а місцева влада і поліція відмовилися втручатися.

Сім'я Белл Фото: SWNS

Белли стверджують, що їхнє майно неодноразово зазнавало руйнувань. У грудні 2022 року вони вже фіксували на камерах робітників, які спилювали дерева і чагарники. Пізніше, коли сім'я знову вирушила в подорож, на їхній ділянці знову з'явилися підрядники і продовжили демонтаж.

"Ми зробили все можливе, щоб виправити ситуацію: проводили експертизи, витратили багато грошей, але в підсумку зіткнулися із самоуправством. Наш сарай знесли, а його залишки просто звалили перед дверима нашого дворика. Це справжнє жахіття", — заявила Роза.

Сусіди стверджують, що це вони зазнають "переслідувань" Фото: SWNS

Подружжя зізнається, що конфлікт негативно впливає не тільки на їхній емоційний стан, а й на можливість продати будинок.

"Ми просто в розпачі. Єдиний вихід — витрачати величезні гроші на адвокатів, щоб домогтися справедливості", — каже британка.

Зі свого боку, Маєрс стверджують, що земля належить їм, а саме вони зазнали "утисків" з боку Беллів. Ба більше, вони стверджують, що вже виграли судовий розгляд за позовом про відшкодування збитків.

Попри тривалий розгляд, правовий статус спірної ділянки залишається невирішеним, а конфлікт між сусідами лише набирає обертів.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я купила будинок в іншій країні, не оглянувши його. Купівля нового житла обернулася нескінченним ремонтом, стресом і фінансовими проблемами. Знадобилося 5 років, дюжина робітників і два підрядники, щоб довести будинок до розуму.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.