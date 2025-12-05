Сусіди змушують чоловіка знести дім у саду, називаючи його роботу "незаконною будівлею" (фото)

Британський поштар Ендрю Козлі вирішив зробити невеликий дім власними руками для себе та дружини Джулії, однак це не сподобалося сусідам. Вони поскаржилися на "незаконну будівлю" в саду чоловіка, який не розуміє причини докорів.

Новий будиночок він поставив у саду 18 місяців тому, замінивши стару 25-річну альтанку, яка почала протікати. Після скарг сусідів, місцева влада видала припис про демонтаж із терміном до 17 листопада, розповідає The Sun.

Сам Ендрю та його дружина Джулі вважають вимогу надмірною. Вони говорять, що новий будиночок не більший за попередній, був пофарбований у колір дверей і знаходиться на тому ж бетонному фундаменті.

Ендрю та Джулі біля свого нового будиночка Фото: SWNS

Вони вже витратили близько £3,000 (близько 169 тис. грн) на установку та паперові процедури. Ендрю обурений "надмірною бюрократією" та заявляє, що готовий боротися за свою споруду в суді.

"Ми питали, чи можемо щось змінити в дизайні, аби дійти згоди. Але відповідь була одна: сусідові не подобається, обговорювати не будемо", — каже британець.

Водночас сусід Стівен Варвік, який і подав скаргу та є колишнім радником міської ради міста Ексетер, заперечує будь-який вплив на рішення ради. Він стверджує, що просто намагався порадити Ендрю оформити дозвіл на будівництво.

Своєю чергою, деякі сусіди вулиці назвали ситуацію "марною тратою часу і грошей", але багато хто підтримує право Ендрю на своїй території поставити новий будиночок.

У будиночку є лише канапа, пледи та місце для чаю Фото: SWNS

Тим часом влада міста заявила, що літні будиночки несумісні з "архітектурним стилем та виглядом вулиці". Родина Козлі ж зауважує, що на їхньому місці раніше стояв аналогічний будиночок і що багато сусідів вже облаштували стоянки у садках.

Журналісти резюмують, що припис про знесення не набув чинності. Ендрю та Джулі вже отримали підтримку місцевого депутата, а рішення місцевої влади зупинене. Його планують відправити до суду з питань спорів щодо майна.

