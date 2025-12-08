Кажется, что сейчас рухнет: мужчина показал особняк с необычными колоннами (фото)

Необычный квадратный дом в Мельбурне (Австралия) неожиданно стал популярным среди пользователей соцсетей.

Пост в Reddit с фотографией здания, где балкон особняка держится на неловко выглядящих колоннах, вызвал бурное обсуждение и тысячи шуток.

Пользователь, который ежедневно проезжает мимо этого дома на велосипеде, поделился снимком в сабреддите r/McMansionHell и назвал строение "бельмом на глазу". Его поддержали десятки комментаторов, посчитавшие дизайн "уморительным" и "архитектурным казусом".

Большие дома нередко становятся объектом споров, ведь люди обращают внимание на эстетики и влияние на окружающую среду. Строительство крупных особняков требует значительно больше земли, древесины и ресурсов. Дополнительная нагрузка создается и после заселения: отопление, электричество и кондиционирование просторных домов повышают уровень загрязнения воздуха. Издание TCD отмечает, что исследования показывают, что семьи с высоким доходом, живущие в больших домах, могут производить до 25% больше вредных выбросов, чем среднестатистические жители.

Большие дома нередко становятся объектом споров Фото: Reddit

Комментаторы в привычной манере Reddit не удержались от шуток. Вот лишь несколько реакций:

"Это куча потерянного места! Уверен, что это не очень сейсмоустойчиво";

"Приятно, что на крыше есть дополнительная парковка";

"Потратили столько денег, но не хватило на нормальную крышу";

"Похоже, он упал с дерева и зацепил по дороге каждую ветку".

Несмотря на волну насмешек, фото дома продолжает активно репоститься, а пользователи продолжают обсуждать очередной необычный архитектурный странный случай.

