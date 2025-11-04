Пара показала как ведет жизнь в брезентовой палатке без коммунальных расходов (видео)

Отдых в палатке под дождем может быть приятным, но жить в ней постоянно — уже настоящее испытание. Однако для пары из TikTok это стало образом жизни.

Создатели блога Canvas Tent Living 2.0 делятся опытом жизни в брезентовой палатке, где их ежемесячные расходы составляют меньше 600 долларов (примерно 25 тысяч гривен). В одном из недавних видео в TikTok девушка рассказала, как они переживают дождь и плохую погоду.

На кадрах видно, как над палаткой натянут большой дождезащитный тент, отводящий воду от крыши и стен. Сверху дополнительно закреплен брезент, а под палаткой лежит плотное водонепроницаемое основание, чтобы избежать затопления.

"Многие спрашивают: "Что происходит, когда идет дождь? Протекает ли палатка? Нисколько. Наша палатка водостойкая и ни разу не протекала", — говорит девушка.

По словам блогеров, палатка выдерживает и снег, а сама конструкция рассчитана на любую погоду и сезон.

"Со снегом ситуация примерно такая же", — отмечает девушка в видео.

Пара живет вне электросети (off-grid): у них нет подключения к воде, газу или электричеству. Вместо этого они используют солнечные панели, собирают дождевую воду и стараются максимально полагаться на себя.

Такой образ жизни помогает им экономить, но, как они отмечают, главное — чувство свободы.

"Мы меньше зависим от счетов и чувствуем себя ближе к природе", — говорится в описании их профиля.

Реакция соцсетей

Другие пользователи TikTok и YouTube тоже делятся опытом жизни вне сети — кто-то обустроил дом из контейнера, а кто-то живет в крошечном домике с солнечными панелями. Некоторые выращивают собственные продукты и держат коз или кур, чтобы быть полностью независимыми.

В комментариях под видео пользователи пишут:

"Мне нравится эта установка";

"Слушать дождь — самое расслабляющее чувство";

"Купите водонепроницаемое покрытие для брезента — мы только что заново запечатали свой".

