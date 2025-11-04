Пара показала як веде життя в брезентовому наметі без комунальних витрат (відео)

Відпочинок у наметі під дощем може бути приємним, але жити в ньому постійно — вже справжнє випробування. Однак для пари з TikTok це стало способом життя.

Творці блогу Canvas Tent Living 2.0 діляться досвідом життя в брезентовому наметі, де їхні щомісячні витрати становлять менше 600 доларів (приблизно 25 тисяч гривень). В одному з нещодавніх відео в TikTok дівчина розповіла, як вони переживають дощ і погану погоду.

На кадрах видно, як над наметом натягнуто великий дощозахисний тент, що відводить воду від даху і стін. Зверху додатково закріплений брезент, а під наметом лежить щільна водонепроникна основа, щоб уникнути затоплення.

"Багато хто запитує: "Що відбувається, коли йде дощ? Чи протікає намет? Анітрохи. Наш намет водостійкий і жодного разу не протікав", — каже дівчина.

За словами блогерів, намет витримує і сніг, а сама конструкція розрахована на будь-яку погоду і сезон.

"Зі снігом ситуація приблизно така сама", — зазначає дівчина у відео.

Пара живе поза електромережею (off-grid): у них немає підключення до води, газу або електрики. Замість цього вони використовують сонячні панелі, збирають дощову воду і намагаються максимально покладатися на себе.

Такий спосіб життя допомагає їм заощаджувати, але, як вони зазначають, головне — відчуття свободи.

"Ми менше залежимо від рахунків і почуваємося ближче до природи", — йдеться в описі їхнього профілю.

Реакція соцмереж

Інші користувачі TikTok і YouTube теж діляться досвідом життя поза мережею — хтось облаштував дім із контейнера, а хтось живе в крихітному будиночку з сонячними панелями. Дехто вирощує власні продукти та тримає кіз чи курей, щоб бути повністю незалежними.

У коментарях під відео користувачі пишуть:

"Мені подобається ця установка";

"Слухати дощ — найрозслаблююче почуття";

"Купіть водонепроникне покриття для брезенту — ми щойно заново запечатали свій".

