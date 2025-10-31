"Ідеальна" няня захопила будинок за $1 млн і перетворила його на звалище: сім'я в жаху (фото)

Пара зі штату Нью-Йорк (США) стверджує, що няня, призначена для догляду за їхньою новонародженою донькою, переселилася в їхній гостьовий будинок вартістю приблизно 1 млн доларів, ігнорувала умови проживання і влаштувала вечірку біля будинку.

Джеймі Карано Норденстрем і її чоловік Філіп 2013 року придбали фермерський будинок у Гіллсдейлі (штат Нью-Йорк), який розвалювався, з планом використовувати його як заміську резиденцію. Згодом вони вирішили переїхати туди на постійній основі, зробивши ремонт. Про це пише Realtor.

У 2024 році пара найняла Барбару Молнар як няню для своєї новонародженої доньки. Жінка мала досвід догляду за дітьми, знала німецьку мову і, за словами роботодавців, одразу здалася "ідеальною".

Спочатку вона працювала приблизно 18 годин на тиждень, з оплатою 25 доларів на годину, пізніше пара шукала помічницю на повний робочий день. Молнар читала дитині книжки німецькою, що спочатку здавалося додатковим плюсом.

Джеймі Карано Норденстрем та її чоловік Філіп Фото: Daily Mail

Однак у грудні 2024 року ситуація почала змінюватися. Молнар попросила дозволу оселитися в гостьовому будинку Норденстрьомів — пропозицію, яку пара погодилася надати безоплатно, наголошуючи, що жодного юридичного договору оренди оформлено не було.

З цього моменту, за словами Джеймі, почали з'являтися порушення: наявність домашньої тварини, яку спочатку не дозволяли (12-річний лабрадор), проживання в них сина няні, який, як з'ясувалося пізніше, зовсім не був тимчасовим гостем. Далі — скарги на бруд, собачі екскременти на задньому дворі, порушення правил сусідства.

Повернувшись із відпустки в червні цього року, Норденстреми виявили вечірку підлітків у зоні басейну, зокрема без присутності самої Молнар (за словами господині, вона нібито спала в гостьовому будинку). Пара вирішила її звільнити.

Барбара Молнар зі своїм собакою Фото: realtor.com

Молнар відмовлялася покинути будинок, посилаючись на те, що її нібито зробили "ліцензіатом" (тобто проживання було дозволено), і стверджувала, що роботодавці самі дозволили зустрічатися з її дорослими дітьми, коли їх не було вдома. Норденстреми ж подали клопотання про виселення, і назвали її "професійною шахрайкою з добре документованою історією".

У серпні суддя зобов'язав Молнар покинути будинок до 10 вересня, а потім було видано охоронний ордер. Молнар покинула територію 31 серпня. Однак, за словами Джеймі, після її від'їзду гостьовий будинок настільки в поганому стані, що знадобилося екологічне прибирання. Молнар усе заперечувала.

