Дівчина відмовилася дати притулок батькам, які продали будинок в очікуванні кінця світу

Жінка зі США встановила жорсткі межі у стосунках із батьками, які продали свій будинок, очікуючи "Замилування" — релігійної події, під час якої, за їхньою вірою, праведники піднесуться на небеса.

Своєю історією американка поділилася на популярному форумі Reddit, і публіка стала на її бік. Авторка поста поділилася, що її батьки кілька років тому перестали працювати, бувши впевненими, що скоро настане кінець світу, і всі віряни будуть врятовані.

Нова хвиля прогнозів, яка призначила "день вознесіння" на 23 вересня 2025 року, надихнула матір і батька дівчини продати будинок і шукати нове житло.

Не маючи коштів, вони звернулися до доньки з проханням пожити на її ділянці. Однак жінка відмовила, пояснивши, що не готова змінювати звичний спосіб життя та фінансове становище заради довгострокового проживання батьків. До того ж ділянка належить діду чоловікові, і будь-які рішення потребують його згоди.

Відео дня

Натомість вона запропонувала фінансову допомогу і пошук орендованого житла, але батько відкинув пропозицію. Жінка зізналася, що була "сувора, але справедлива", і порадила батькам знайти роботу. За її словами, батько раніше працював окулістом, а мачуха має ступінь магістра в галузі психічного здоров'я.

Жінка зізналася, що була "сувора, але справедлива" Фото: Pexels

Користувачі Reddit підтримали американку. Коментатори зазначили, що вона має право захищати свій дім і спокій:

"Не можна підпалювати себе, щоб зігріти інших";

"Дім твій — ти вирішуєш, хто в ньому живе".

Дехто пожартував над ситуацією:

"Досить короткозоро для окуліста", — уїдливо зауважив один з учасників обговорення.

Більшість погодилися, що батьки — дорослі й освічені люди, які мають самі нести відповідальність за свої рішення, навіть якщо кінець світу не настане.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка залишила кішку другові на пів року, а після повернення отримала рахунок, як з готелю. Її колега зажадав 2000 доларів (84 тисячі гривень).

Також стало відомо, що безпритульна захопила житло сім'ї, яка її пустила на ніч. Те, що починалося як жест доброти, перетворилося для жителів Орегона (США) на дев'ятимісячне жахіття, що коштувало їм тисячі доларів.