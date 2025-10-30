Девушка отказалась приютить родителей, продавших дом в ожидании конца света

Женщина из США установила жесткие границы в отношениях с родителями, которые продали свой дом, ожидая "Восхищения" — религиозного события, при котором, по их вере, праведники вознесутся на небеса.

Своей историей американка поделилась на популярном форуме Reddit, и публика встала на ее сторону. Автор поста поделилась, что ее родители несколько лет назад перестали работать, будучи уверенными, что скоро наступит конец света и все верующие будут спасены.

Новая волна предсказаний, назначившая "день вознесения" на 23 сентября 2025 года, вдохновила мать и отца девушки продать дом и искать новое жилье.

Не имея средств, они обратились к дочери с просьбой пожить на ее участке. Однако женщина отказала, объяснив, что не готова менять привычный образ жизни и финансовое положение ради долгосрочного проживания родителей. К тому же участок принадлежит деду мужа, и любые решения требуют его согласия.

Вместо этого она предложила финансовую помощь и поиск съемного жилья, но отец отверг предложение. Женщина призналась, что была "строга, но справедлива", и посоветовала родителям найти работу. По ее словам, отец раньше работал окулистом, а мачеха имеет степень магистра в области психического здоровья.

Женщина призналась, что была "строга, но справедлива"

Пользователи Reddit поддержали американку. Комментаторы отметили, что она имеет право защищать свой дом и покой:

"Нельзя поджигать себя, чтобы согреть других";

"Дом твой — ты решаешь, кто в нем живет".

Некоторые подшутили над ситуацией:

"Довольно близоруко для окулиста", — язвительно заметил один из участников обсуждения.

Большинство согласились, что родители — взрослые и образованные люди, которые должны сами нести ответственность за свои решения, даже если конец света не наступит.

