Женщина оставила кошку другу на полгода, а по возвращению получила счет, как из отеля

История женщины, отказавшейся заплатить 2000 долларов своему другу за присмотр за кошкой во время командировки, вызвала бурные споры в соцсетях. Пользователи разделились во мнениях.

На популярном форуме Reddit разгорелась оживленная дискуссия после поста пользовательницы u/Swimming-Champion-90, которая рассказала, как ее коллега потребовал 2000 долларов (84 тысячи гривен) за полугодовой уход за ее кошкой.

По словам женщины, она попросила знакомого присмотреть за питомцем, пока находится в командировке, не обговаривая оплату. Во время ее отсутствия она компенсировала расходы на корм и уход, а по возвращении поблагодарила его 300 долларами (12 600 гривен). Однако коллега посчитал это несправедливым и заявил, что работа по уходу за животным стоит гораздо дороже.

Он сослался на расценки ближайшего питомника — около 20 долларов (841 гривна) в день — и потребовал компенсацию в размере 2000 долларов. Женщина отказалась, заявив, что не видит оснований для такой суммы, ведь кошка жила у него дома вместе с его собственным питомцем и не требовала особого ухода.

"Теперь я понимаю, что этот человек мне не друг. Впредь буду относиться к нему только как к коллеге", — написала автор поста.

Юрист Линдси Ричардс из компании Cofer and Connelly PLLC в комментарии Newsweek пояснила, что если денежное вознаграждение не обсуждалось заранее, требовать оплату постфактум юридически неправомерно. Она также отметила, что существуют организации вроде Dogs on Deployment, помогающие военным бесплатно находить временный приют для питомцев.

Пост быстро стал вирусным на форуме. Пользователи активно обсуждали, кто прав в этой ситуации.

"Я бы заплатил хотя бы 500 долларов — все-таки шесть месяцев заботы. Но требовать 2000 — это перебор", — написал один из комментаторов.

Другие отметили, что обе стороны ошиблись — подобные договоренности всегда нужно обсуждать заранее.

