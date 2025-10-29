Жінка залишила кішку другові на пів року, а по поверненню отримала рахунок, як із готелю

Історія жінки, яка відмовилася заплатити 2000 доларів своєму другові за догляд за кішкою під час відрядження, викликала бурхливі суперечки в соцмережах. Користувачі розділилися в думках.

На популярному форумі Reddit розгорілася жвава дискусія після поста користувачки u/Swimming-Champion-90, яка розповіла, як її колега зажадав 2000 доларів (84 тисячі гривень) за піврічний догляд за її кішкою.

За словами жінки, вона попросила знайомого доглянути за вихованцем, поки перебуває у відрядженні, не обговорюючи оплату. Під час її відсутності вона компенсувала витрати на корм і догляд, а після повернення подякувала йому 300 доларами (12 600 гривень). Однак колега вважав це несправедливим і заявив, що робота з догляду за твариною коштує набагато дорожче.

Він послався на розцінки найближчого розплідника — близько 20 доларів (841 гривня) на день — і зажадав компенсацію в розмірі 2000 доларів. Жінка відмовилася, заявивши, що не бачить підстав для такої суми, адже кішка жила в нього вдома разом із його власним улюбленцем і не потребувала особливого догляду.

"Тепер я розумію, що ця людина мені не друг. Надалі буду ставитися до нього тільки як до колеги", — написала авторка поста.

Догляд за кішкою призвів до суперечки колег по роботі Фото: Pexels

Юрист Ліндсі Річардс із компанії Cofer and Connelly PLLC у коментарі Newsweek пояснила, що якщо грошову винагороду не обговорювали заздалегідь, вимагати оплату постфактум юридично неправомірно. Вона також зазначила, що існують організації на кшталт Dogs on Deployment, які допомагають військовим безплатно знаходити тимчасовий притулок для улюбленців.

Пост швидко став вірусним на форумі. Користувачі активно обговорювали, хто правий у цій ситуації.

"Я б заплатив хоча б 500 доларів — все-таки шість місяців турботи. Але вимагати 2000 — це перебір", — написав один із коментаторів.

Інші зазначили, що обидві сторони помилилися — подібні домовленості завжди потрібно обговорювати заздалегідь.

