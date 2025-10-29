Лазейка в законе: бездомная захватила дом семьи, которая ее пустила на ночь

То, что начиналось как жест доброты, превратилось для семьи из Орегона (США) в девятимесячный кошмар, стоивший им тысячи долларов.

В апреле 2024 года приемный сын семьи Чемберлен проявил сострадание и разрешил бездомной женщине ненадолго остановиться в сарае на заднем дворе. Но короткое гостеприимство вскоре затянулось. Об этом пишет Yahoo News.

Дженнифер и Джон Чемберлен, супружеская пара из города Сейлем, всегда старались помогать людям. Джон — бывший помощник пастора, а Дженнифер работала в сфере общественных связей штата. Когда они уехали в восточный Орегон, чтобы начать новую жизнь и возглавить церковь, они доверили свой трехкомнатный дом мужчине, которого называли приемным сыном. Он жил в небольшой квартире при гараже и помогал управлять домом, сдавая комнаты арендаторам.

Почти год все шло идеально, пока одно доброе решение не обернулось катастрофой. В апреле 2024 года сын Чемберленов пустил на задний двор бездомную женщину, чтобы та временно пожила в сарае. Однако "временно" быстро превратилось в "навсегда": женщина вскоре переселилась в главный дом, заняла спальню хозяев и полностью отказалась покидать жилище.

По словам Дженнифер, сквоттерша была не просто хитрой, она оказалась юридически подкованной.

"Она знала каждый закон. Каждый кодекс", — рассказывала женщина в интервью Newsweek.

В Орегоне дела со сквоттерами рассматриваются как гражданские, а не уголовные споры Фото: Pexels

Ситуацию усугубляет то, что в Орегоне до сих пор действует закон о "противоправном владении", который позволяет человеку претендовать на право собственности, если он проживает в доме открыто и без разрешения более десяти лет. Хотя в данном случае женщина не имела на это права, она использовала пробелы в законодательстве, чтобы оставаться под защитой закона и продолжать жить в чужом доме.

В конце концов, не выдержав, Джон и Дженнифер решили пойти на отчаянный шаг: они заплатили женщине 2500 долларов (105 тысяч гривен), чтобы она добровольно съехала. Только после этого они смогли вернуть контроль над своей собственностью.

