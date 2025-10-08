Страховки не будет: женщина с берега наблюдала, как ее дом уходит под воду (видео)

Кэролин Хогланд из США было тяжело наблюдать, как построенный ее покойным мужем дом исчезает под волнами. Дом, стоявший на побережье с 1984 года, стал шестым по счету, разрушенным из-за ускоряющейся эрозии береговой линии.

Жительница Вирджинии рассказала, что смотреть на разрушение семейного дома было "сюрреалистично". Дом, возведенный ее мужем 40 лет назад, был наполнен воспоминаниями, звуками семейных праздников и вещами, сделанными им собственными руками. Об этом пишет Money Wise.

Теперь все имущество американки оказалось на дне океана. Единственное, что удалось спасти, — фотография, которую выбросило на берег. По ее словам, когда-то океан был далеко, вдали на сотни футов от крыльца, но теперь вода подошла вплотную.

"Когда мы строили дом, даже представить не могли, что все закончится так", — призналась Хогланд.

Согласно данным AccuWeather, с 1987 года береговая линия Внешних отмелей потеряла около 675 футов (200 метров). А в районе Роданте эрозия ускоряется — земля уходит на 15 футов (4,5 метра) в год, что делает этот участок одним из самых нестабильных в США.

Ученые объясняют процесс повышением уровня моря и ослаблением естественных барьеров.

"Береговая линия всегда менялась, но не так стремительно, как в последние десятилетия", — отметил Роб Янг из Университета Западной Каролины.

Помимо эмоциональных потерь, семьи, живущие у океана, сталкиваются с серьезными финансовыми рисками. Большинство стандартных страховых полисов не покрывают ущерб от эрозии, штормовых приливов и наводнений, оставляя владельцев жилья без компенсации.

Эксперты советуют:

оформить специализированное страхование прибрежных домов, которое учитывает ураганы и тропические штормы;

отдельно приобрести страховку от наводнений;

укреплять дюны и участвовать в местных программах защиты побережья.

