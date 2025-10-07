Женщина преобразила жилье в "дом мечты", но не все в восторге от ее методов (видео)

Любительница рукоделия из Великобритании показала, как превратила обычный трехкомнатный дом в уютное жилье мечты, потратив всего £10 000. Однако ее методы ремонта вызвали жаркие споры в сети.

Хозяйка дома, известная в TikTok под ником @homenumber_3, рассказала, что купила дом стоимостью 187 000 фунтов стерлингов (примерно 10,3 млн гривен) полтора года назад и с тех пор постепенно преобразила его, используя максимально бюджетные решения.

На ремонт она потратила 43 000 фунтов (примерно 2,4 млн гривен), из которых около 10 000 (554 тысячи гривен) ушло на косметические изменения и декор.

В своем видео девушка показала впечатляющие кадры "до" и "после", поделившись секретами экономии. Один из них — оклейка кухонных шкафов и столешниц виниловой пленкой, что, по ее словам, обошлось всего в 720 фунтов (почти 40 тысяч гривен). Это, по ее мнению, отличная альтернатива дорогой замене мебели.

Однако не все зрители одобрили такой подход. Некоторые пользователи TikTok заметили, что пленка может облупиться, покрыться пузырями или выцвести, если не соблюдать правильно технологию.

"Кухня в пленке? Можете объяснить мне, как пятилетнему ребенку, что это значит?" — написал один из них.

Другие пользователи поспешили защитить хозяйку, объяснив, что виниловая пленка — это долговечный, моющийся материал, который наклеивается на старые поверхности, чтобы сэкономить.

Большинство зрителей, однако, восхитились результатом:

"Ты должна собой гордиться! В нынешней экономике это серьезное достижение";

"Сломанная рука, самостоятельный ремонт — ты пример для всех";

"Я работаю в строительстве и просто хочу сказать: ты молодец".

