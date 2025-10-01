Пара купила заброшенный дом и отремонтировала его по найденным внутри фото (видео)

26-летняя дизайнер интерьеров Виктория Кой и ее муж, 27-летний графический дизайнер Кимчиан Кой, приобрели уникальную недвижимость в округе Вуд, штат Западная Вирджиния (США). Дом был спроектирован бывшими учениками легендарного архитектора Фрэнка Ллойда Райта.

Видео о покупке заброшенного дома набрало почти миллион просмотров в TikTok. Пост Виктории, опубликованный 24 сентября вызвал бурные обсуждения в сети.

В видео Кой показала старые фотографии дома, созданного супругами Шэн Пао и Шао Фан Шэн — бывшими учениками Райта. Снимки демонстрируют контраст между первоначальной архитектурой и нынешним плачевным состоянием здания, которое пустует с 2008 года. Фото были найдены внутри дома.

"Мы хотим сохранить как можно больше оригинальных деталей", — сказала Виктория.

По ее словам, в доме уцелели встроенные полки, часть мебели ручной работы и элементы, явно отражающие философию Райта: горизонтальные линии, большие окна под углом, центральный камин и связь с природным ландшафтом.

Сейчас здание нуждается в масштабной реконструкции. Супруги отметили, что протекает крыша, сгнили доски, а бамбук прорастает сквозь полы. Тем не менее они уверены, что смогут вдохнуть в здание новую жизнь.

"Наша цель — наполнить дом светом и креативом, сохранить наследие Шэнов и создать пространство, которое будет отражать нас", — добавила Виктория.

