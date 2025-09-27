Тайный вход через библиотеку: мужчина под своим домом нашел бункер времен Второй мировой (фото)

Житель норвежского города Тронхейм поделился своим потрясением после неожиданной находки. Под его домом оказался огромный бункер времен Второй мировой войны.

Related video

О своей находке пользователь с ником Ok_Weather_2281 рассказал на популярном форуме Reddit.

Мужчина рассказал, что случайно наткнулся на секретное пространство, когда заметил необычный механизм за книжной полкой в собственной библиотеке. За ней скрывалась дверь, ведущая в подземное помещение, площадь которого в два раза больше его дома.

По его словам, бункер был засыпан землей и запечатан еще в 1980-х годах. Однако любопытство взяло верх, и после небольших раскопок ему удалось попасть внутрь.

"Я живу в доме, который стоит прямо на крыше бункера времен Второй мировой. Когда я купил это место, знал о существовании нераскрытого объекта, но только недавно решил проверить. Под землей я нашел окна и смог выкопать проход внутрь", — объяснил он.

Бункер был засыпан землей и запечатан еще в 1980-х годах Фото: Reddit

Согласно информации из местного военного музея, эта территория когда-то была частью батареи Сунндал, установленной немецкими войсками в июне 1940 года. Благодаря выгодному расположению на плато Нардо отсюда открывался обзор во все стороны.

К 1944 году здесь базировался 32-й полк морской пехоты, а также велось строительство новой батареи с крупнокалиберными орудиями. Всего на территории находилось более 20 строений.

Площадь обнаруженного бункера составляет около 136 кв. метров. Две самые большие комнаты имеют размеры 3 на 10 м, коридор — 21 на 1 м, высота потолков достигает 2,7 м.

Мужчина рассказал, что уже начал уборку в помещении. Среди находок — раковина, старое сиденье и даже велосипед.

Среди находок — раковина, старое сиденье и даже велосипед Фото: Reddit

Теперь хозяин дома ждет визита представителей военного музея, чтобы изучить объект подробнее. Пользователи в сети тоже бурно отреагировали на находку:

"Вы только что увеличили площадь жилья в геометрической прогрессии. Пора продавать";

"Учитывая события в мире, это может пригодиться…";

"Я был бы счастлив найти такое у себя".

Ранее Фокус сообщал, что неожиданная находка под потолком удивила семейную пару. То, что начиналось как обычная уборка вещей в шкафу, обернулось удивительным открытием для жителей из США, которые недавно занялись реконструкцией своего нового дома.

Также стало известно, что пара разбогатела после случайной находки в стенах собственного дома. Супруги из города Нью-Баффало, штат Мичиган (США) нашли спрятанные картины. Их ценность находки оценивают в десятки тысяч долларов.