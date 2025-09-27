Таємний вхід через бібліотеку: чоловік під своїм будинком знайшов бункер часів Другої світової (фото)

Житель норвезького міста Тронхейм поділився своїм потрясінням після несподіваної знахідки. Під його будинком виявився величезний бункер часів Другої світової війни.

Про свою знахідку користувач із ніком Ok_Weather_2281 розповів на популярному форумі Reddit.

Чоловік розповів, що випадково натрапив на секретний простір, коли помітив незвичайний механізм за книжковою полицею у власній бібліотеці. За нею ховалися двері, що ведуть у підземне приміщення, площа якого вдвічі більша за його будинок.

За його словами, бункер був засипаний землею і запечатаний ще в 1980-х роках. Однак цікавість взяла гору, і після невеликих розкопок йому вдалося потрапити всередину.

"Я живу в будинку, який стоїть просто на даху бункера часів Другої світової. Коли я купив це місце, знав про існування нерозкритого об'єкта, але тільки нещодавно вирішив перевірити. Під землею я знайшов вікна і зміг викопати прохід усередину", — пояснив він.

Згідно з інформацією з місцевого військового музею, ця територія колись була частиною батареї Сунндал, встановленої німецькими військами в червні 1940 року. Завдяки вигідному розташуванню на плато Нардо звідси відкривався огляд на всі боки.

До 1944 року тут базувався 32-й полк морської піхоти, а також велося будівництво нової батареї з великокаліберними гарматами. Загалом на території було понад 20 будівель.

Площа виявленого бункера становить близько 136 кв. метрів. Дві найбільші кімнати мають розміри 3 на 10 м, коридор — 21 на 1 м, висота стель сягає 2,7 м.

Чоловік розповів, що вже почав прибирання в приміщенні. Серед знахідок — раковина, старе сидіння і навіть велосипед.

Тепер господар будинку чекає візиту представників військового музею, щоб вивчити об'єкт докладніше. Користувачі в мережі теж бурхливо відреагували на знахідку:

"Ви щойно збільшили площу житла в геометричній прогресії. Пора продавати";

"З огляду на події у світі, це може стати в пригоді...";

"Я був би щасливий знайти таке в себе".

