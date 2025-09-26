"Кімната буде іншою": несподівана знахідка під стелею здивувала пару (відео)

Пара зі США помітила, що стеля в спальні виявилася нижчою, ніж у коридорі та шафі. Підозри підтвердилися, коли вони вирішили дослідити простір над підвісною стелею.

Related video

Те, що починалося як звичайне прибирання речей у шафі, обернулося дивовижним відкриттям для пари зі США, яка нещодавно зайнялася реконструкцією свого нового будинку. Про це вони розповіли в одному зі своїх роликів в Instagram.

Для подружжя зі США звичайний вечір наведення порядку в шафі перетворився на справжню пригоду.

Під панелями ховалася оригінальна висока стеля, що збереглася з моменту спорудження будинку.

"Ми не знали, що саме знайдемо, але дуже раді, що він виявився в хорошому стані", — поділилися вони.

Хоча старовинного молдинга пара так і не виявила, виграний простір став справжнім бонусом для їхнього проєкту з реконструкції старого житла.

Пост подружжя зібрав тисячі переглядів і сотні коментарів. Один підписник написав: "Навіщо взагалі хтось опустив стелю?", а інший додав: "Кімната тепер здаватиметься зовсім іншою".

Ремонт — популярне хобі в США

За даними дослідження My Financial Programs за 2025 рік, близько 43% домовласників у країні минулого року або завершили ремонт, або запланували його. Найчастіше оновлюють кухні, ванні та фасади будинків. Середні витрати коливаються від 10 000 до 50 000 доларів, і нерідко проєкти фінансуються за допомогою кредитів.

Подібні знахідки під час ремонту трапляються регулярно. Так, минулого місяця пара під час ремонту покинутого будинку натрапила на "скарб" за стіною.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина помітила за старою картиною несподіваний "скарб". Пристрасна прихильниця економних покупок Даніель Роуз зі США поділилася незвичайним відкриттям після візиту в комісійний магазин.

Також стало відомо, що пара розбагатіла після випадкової знахідки в стінах власного будинку. Подружжя з міста Нью-Баффало, штат Мічиган (США) знайшли заховані картини. Їхню цінність знахідки оцінюють у десятки тисяч доларів.