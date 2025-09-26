"Комната будет другой": неожиданная находка под потолком удивила пару (видео)

Пара из США заметили, что потолок в спальне оказался ниже, чем в коридоре и шкафу. Подозрения подтвердились, когда они решили исследовать пространство над подвесным потолком.

Related video

То, что начиналось как обычная уборка вещей в шкафу, обернулось удивительным открытием для пары из США, которая недавно занялась реконструкцией своего нового дома. Об этом они рассказали в одном из своих роликов в Instagram.

Для супругов из США обычный вечер наведения порядка в шкафу превратился в настоящее приключение.

Под панелями скрывался оригинальный высокий потолок, сохранившийся с момента постройки дома.

"Мы не знали, что именно найдем, но очень рады, что он оказался в хорошем состоянии", — поделились они.

Хотя старинного молдинга пара так и не обнаружила, выигранное пространство стало настоящим бонусом для их проекта по реконструкции старого жилья.

Пост супругов собрал тысячи просмотров и сотни комментариев. Один подписчик написал: "Зачем вообще кто-то опустил потолок?", а другой добавил: "Комната теперь будет казаться совершенно другой".

Ремонт — популярное хобби в США

По данным исследования My Financial Programs за 2025 год, около 43% домовладельцев в стране в прошлом году либо завершили ремонт, либо запланировали его. Чаще всего обновляют кухни, ванные и фасады домов. Средние затраты колеблются от 10 000 до 50 000 долларов, и нередко проекты финансируются с помощью кредитов.

Подобные находки во время ремонта случаются регулярно. Так, в прошлом месяце пара во время ремонта заброшенного дома наткнулась на "сокровище" за стеной.

Ранее Фокус сообщал, что девушка заметила за старой картиной неожиданное "сокровище". Страстная поклонница экономных покупок Даниэль Роуз из США поделилась необычным открытием после визита в комиссионный магазин.

Также стало известно, что пара разбогатела после случайной находки в стенах собственного дома. Супруги из города Нью-Баффало, штат Мичиган (США) нашли спрятанные картины. Их ценность находки оценивают в десятки тысяч долларов.