Пара купила покинутий будинок і відремонтувала його за знайденими всередині фото (відео)

26-річна дизайнерка інтер'єрів Вікторія Кой та її чоловік, 27-річний графічний дизайнер Кімчіан Кой, придбали унікальну нерухомість в окрузі Вуд, штат Західна Вірджинія (США). Будинок був спроєктований колишніми учнями легендарного архітектора Френка Ллойда Райта.

Відео про купівлю покинутого будинку набрало майже мільйон переглядів у TikTok. Пост Вікторії, опублікований 24 вересня, викликав бурхливі обговорення в мережі.

У відео Кой показала старі фотографії будинку, створеного подружжям Шен Пао і Шао Фан Шен — колишніми учнями Райта. Знімки демонструють контраст між первісною архітектурою і нинішнім жалюгідним станом будівлі, яка стоїть пусткою з 2008 року. Фото були знайдені всередині будинку.

"Ми хочемо зберегти якомога більше оригінальних деталей", — сказала Вікторія.

За її словами, в будинку вціліли вбудовані полиці, частина меблів ручної роботи та елементи, що явно відображають філософію Райта: горизонтальні лінії, великі вікна під кутом, центральний камін і зв'язок із природним ландшафтом.

Зараз будівля потребує масштабної реконструкції. Подружжя зазначило, що протікає дах, згнили дошки, а бамбук проростає крізь підлогу. Проте вони впевнені, що зможуть вдихнути в будівлю нове життя.

"Наша мета — наповнити будинок світлом і креативом, зберегти спадщину Шенів і створити простір, який відображатиме нас", — додала Вікторія.

