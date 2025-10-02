"Дом мечты" почти за 20 млн выглядит безупречно снаружи, но внутри скрывает странную деталь (фото)

Жилье в Шеффилде (Великобритания) выставлено на продажу за 350 тысяч фунтов стерлингов. В описании на Rightmove говорится об "уютной прихожей, просторных комнатах и современном интерьере". Однако снимки санузла под лестницей вызвали оживленные обсуждения в сети.

Необычные объекты недвижимости нередко становятся предметом насмешек и оживленных дискуссий. Об этом пишет The Sun.

На первый взгляд дом выглядит как привлекательный вариант для покупки. Потенциальные покупатели отметили просторную гостиную, уютный холл, почти новую кухню и три спальни. Но одна деталь заставила их усомниться в его удобстве. Ею оказался туалет на первом этаже, расположенный прямо под лестницей, который не имеет двери.

Жилье выставлено на продажу за 350 тысяч фунтов стерлингов (19,4 млн гривен). На фото видно унитаз, раковину, зеркало и даже семейные фотографии на стене. Но отсутствует главное — дверь, которая должна была бы обеспечивать приватность.

Туалет на первом этаже, расположенный прямо под лестницей Фото: Triangle News

Охотники за недвижимостью в интернете тут же отреагировали. Один написал: "Интересный выбор", другой добавил: "О боже", а третий отметил: "То, что они решили показать это на фото, — смело".

Некоторые пользователи предположили, что дверь все же есть, но ее просто не видно на снимке.

"Мне кажется, они сфотографировали с открытой дверью", — прокомментировал один из участников обсуждения. Другой обратил внимание на отражение в зеркале, где якобы заметна верхняя часть узкой дверцы.

Тем не менее часть людей убеждена, что туалет действительно остался без двери, и в таком случае звукоизоляция явно будет проблемой.

