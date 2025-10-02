"Будинок мрії" майже за 20 млн виглядає бездоганно зовні, але всередині приховує дивну деталь (фото)

Житло в Шеффілді (Велика Британія) виставлено на продаж за 350 тисяч фунтів стерлінгів. В описі на Rightmove йдеться про "затишний передпокій, просторі кімнати та сучасний інтер'єр". Однак знімки санвузла під сходами викликали жваві обговорення в мережі.

Незвичайні об'єкти нерухомості нерідко стають предметом насмішок і жвавих дискусій. Про це пише The Sun.

На перший погляд, будинок виглядає як привабливий варіант для купівлі. Потенційні покупці відзначили простору вітальню, затишний хол, майже нову кухню і три спальні. Але одна деталь змусила їх засумніватися в його зручності. Нею виявився туалет на першому поверсі, розташований просто під сходами, який не має дверей.

Житло виставлено на продаж за 350 тисяч фунтів стерлінгів (19,4 млн гривень). На фото видно унітаз, раковину, дзеркало і навіть сімейні фотографії на стіні. Але відсутнє головне — двері, які мали б забезпечувати приватність.

Туалет на першому поверсі, розташований просто під сходами Фото: Triangle News

Мисливці за нерухомістю в інтернеті тут же відреагували. Один написав: "Цікавий вибір", інший додав: "О боже", а третій зазначив: "Те, що вони вирішили показати це на фото, — сміливо".

Деякі користувачі припустили, що двері все ж є, але їх просто не видно на знімку.

"Мені здається, вони сфотографували з відчиненими дверима", — прокоментував один з учасників обговорення. Інший звернув увагу на відображення в дзеркалі, де нібито помітна верхня частина вузьких дверцят.

Проте частина людей переконана, що туалет дійсно залишився без дверей, і в такому разі звукоізоляція явно буде проблемою.

