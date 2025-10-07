Жінка перетворила дім в "будинок мрії", але не всі в захваті від її методів (відео)

Любителька рукоділля з Великої Британії показала, як перетворила звичайний трикімнатний будинок на затишне житло мрії, витративши всього £10 000. Однак її методи ремонту викликали палкі суперечки в мережі.

Господиня будинку, відома в TikTok під ніком @homenumber_3, розповіла, що купила будинок вартістю 187 000 фунтів стерлінгів (приблизно 10,3 млн гривень) півтора року тому і відтоді поступово перетворила його, використовуючи максимально бюджетні рішення.

На ремонт вона витратила 43 000 фунтів (приблизно 2,4 млн гривень), з яких близько 10 000 (554 тисячі гривень) пішло на косметичні зміни та декор.

У своєму відео дівчина показала вражаючі кадри "до" і "після", поділившись секретами економії. Один із них — обклеювання кухонних шаф і стільниць вініловою плівкою, що, за її словами, обійшлося всього в 720 фунтів (майже 40 тисяч гривень). Це, на її думку, чудова альтернатива дорогій заміні меблів.

Однак не всі глядачі схвалили такий підхід. Деякі користувачі TikTok помітили, що плівка може облупитися, вкритися бульбашками або вицвісти, якщо не дотримуватися правильно технології.

"Кухня в плівці? Можете пояснити мені, як п'ятирічній дитині, що це означає?" — написав один із них.

Інші користувачі поспішили захистити господиню, пояснивши, що вінілова плівка — це довговічний матеріал, що миється і наклеюється на старі поверхні, щоб заощадити.

Більшість глядачів, однак, захопилися результатом:

"Ти повинна собою пишатися! У нинішній економіці це серйозне досягнення";

"Зламана рука, самостійний ремонт — ти приклад для всіх";

"Я працюю в будівництві і просто хочу сказати: ти молодець".

