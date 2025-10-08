Страховки не буде: жінка з берега спостерігала, як її будинок йде під воду (відео)

Керолін Хогланд зі США було важко спостерігати, як побудований її покійним чоловіком будинок зникає під хвилями. Будинок, що стояв на узбережжі з 1984 року, став шостим за рахунком, зруйнованим через прискорену ерозію берегової лінії.

Мешканка Вірджинії розповіла, що дивитися на руйнування сімейного будинку було "сюрреалістично". Будинок, зведений її чоловіком 40 років тому, був сповнений спогадами, звуками сімейних свят і речами, зробленими ним власними руками. Про це пише Money Wise.

Тепер усе майно американки опинилося на дні океану. Єдине, що вдалося врятувати, — фотографія, яку викинуло на берег. За її словами, колись океан був далеко, далеко на сотні футів від ґанку, але тепер вода підійшла впритул.

"Коли ми будували будинок, навіть уявити не могли, що все закінчиться так", — зізналася Гогланд.

Згідно з даними AccuWeather, з 1987 року берегова лінія Зовнішніх мілин втратила близько 675 футів (200 метрів). А в районі Роданте ерозія прискорюється — земля йде на 15 футів (4,5 метра) на рік, що робить цю ділянку однією з найбільш нестабільних у США.

Вчені пояснюють процес підвищенням рівня моря й ослабленням природних бар'єрів.

"Берегова лінія завжди змінювалася, але не так стрімко, як в останні десятиліття", — зазначив Роб Янг з Університету Західної Кароліни.

Крім емоційних втрат, сім'ї, що живуть біля океану, стикаються з серйозними фінансовими ризиками. Більшість стандартних страхових полісів не покривають збитки від ерозії, штормових припливів і повеней, залишаючи власників житла без компенсації.

Експерти радять:

оформити спеціалізоване страхування прибережних будинків, яке враховує урагани й тропічні шторми;

окремо придбати страховку від повеней;

зміцнювати дюни та брати участь у місцевих програмах захисту узбережжя.

