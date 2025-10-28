Пара отказалась от строителей и сделала своими руками домик в саду: результат впечатляет

47-летняя мама из Великобритании превратила часть сада в современную зону отдыха и работы, отказавшись от услуг строителей. Вместе с мужем они сделали все своими руками, сэкономив десятки тысяч фунтов и полностью изменив свой образ жизни.

Когда Луиза Пир узнала, что строительство садовой комнаты обойдется в 35 000 фунтов стерлингов (примерно 2 млн гривен), она решила действовать сама. Вместе с 42-летним мужем Эваном они построили стильное и функциональное пространство всего за половину стоимости, сэкономив 18 000 фунтов (примерно 1 млн гривен). Об этом What's The Jam.

После неудачного опыта с подрядчиками при предыдущем ремонте дома пара решила больше не обращаться к профессионалам. Несмотря на занятость и воспитание семилетнего сына, супруги по вечерам и выходным работали над проектом — от фундамента до отделки.

"Мы полностью самоучки. Муж изучал видео на YouTube, а профессионалов вызывали только для электрики и штукатурки", — говорит Луиза.

Луиза и Эван Пир улыбаются, держа бокалы шампанского Фото: Jam Press

Чтобы сэкономить на интерьере, Луиза дождалась Черной пятницы и закупила мебель и декор со скидками. Она нашла стильные барные стулья, светильники и даже "живую стену" из искусственных растений по сниженным ценам.

Теперь залитая светом садовая комната служит ей идеальным домашним офисом днем и уютным местом для вечеринок вечером.

"Это полностью изменило мой баланс между работой и личной жизнью. Приятно выйти через заднюю дверь и пойти в свой собственный кабинет в саду. Теперь у меня больше света, пространства и вдохновения", — признается Луиза.

Пара самостоятельно заложила фундамент, используя советы из YouTube Фото: Jam Press

Строительство не обошлось без сложностей: погода часто мешала работе, а сад пришлось восстанавливать после того, как он превратился в грязевое болото. Но результат превзошел ожидания.

"Все, кто это видит, в восторге. А когда узнают, что мы сделали это сами, просто не верят", — смеется Луиза.

Супруги уже вдохновили соседей и других домовладельцев на самостоятельные проекты. По словам компании Factory Direct Flooring, предоставившей напольное покрытие, все больше британцев выбирают формат DIY (своими руками), чтобы сэкономить и получить удовольствие от творчества.

