Пара відмовилася від будівельників і зробила своїми руками будиночок у саду: результат вражає

47-річна мама з Великої Британії перетворила частину саду на сучасну зону відпочинку та роботи, відмовившись від послуг будівельників. Разом із чоловіком вони зробили все власноруч, заощадивши десятки тисяч фунтів і повністю змінивши свій спосіб життя.

Коли Луїза Пір дізналася, що будівництво садової кімнати обійдеться в 35 000 фунтів стерлінгів (приблизно 2 млн гривень), вона вирішила діяти сама. Разом із 42-річним чоловіком Еваном вони побудували стильний і функціональний простір всього за половину вартості, заощадивши 18 000 фунтів (приблизно 1 млн гривень). Про це What's The Jam.

Після невдалого досвіду з підрядниками під час попереднього ремонту будинку пара вирішила більше не звертатися до професіоналів. Попри зайнятість і виховання семирічного сина, подружжя вечорами та у вихідні працювало над проєктом — від фундаменту до оздоблення.

"Ми повністю самоучки. Чоловік вивчав відео на YouTube, а професіоналів викликали тільки для електрики й штукатурки", — каже Луїза.

Відео дня

Луїза та Еван Пір усміхаються, тримаючи келихи шампанського Фото: Jam Press

Щоб заощадити на інтер'єрі, Луїза дочекалася Чорної п'ятниці й закупила меблі та декор зі знижками. Вона знайшла стильні барні стільці, світильники й навіть "живу стіну" зі штучних рослин за зниженими цінами.

Тепер залита світлом садова кімната слугує їй ідеальним домашнім офісом вдень і затишним місцем для вечірок ввечері.

"Це повністю змінило мій баланс між роботою та особистим життям. Приємно вийти через задні двері та піти у свій власний кабінет у саду. Тепер у мене більше світла, простору і натхнення", — зізнається Луїза.

Пара самостійно заклала фундамент, використовуючи поради з YouTube Фото: Jam Press

Будівництво не обійшлося без складнощів: погода часто заважала роботі, а сад довелося відновлювати після того, як він перетворився на грязьове болото. Але результат перевершив очікування.

"Усі, хто це бачить, у захваті. А коли дізнаються, що ми зробили це самі, просто не вірять", — сміється Луїза.

Подружжя вже надихнуло сусідів та інших домовласників на самостійні проєкти. За словами компанії Factory Direct Flooring, що надала підлогове покриття, все більше британців обирають формат DIY (власноруч), щоб заощадити та отримати задоволення від творчості.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка з берега спостерігала, як її будинок йде під воду. Будівля, що стояла на узбережжі з 1984 року, стала шостою за рахунком, зруйнованою через прискорену ерозію берегової лінії.

Також стало відомо, що турист вирушив на інший континент, щоб відвідати найменший будинок. Його реакція на побачене підкорила користувачів соцмереж.