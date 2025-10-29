Лазівка в законі: безхатченко захопила будинок сім'ї, яка її пустила на ніч

Те, що починалося як жест доброти, перетворилося для сім'ї з Орегона (США) на дев'ятимісячний кошмар, що коштував їм тисячі доларів.

У квітні 2024 року прийомний син сім'ї Чемберлен виявив співчуття і дозволив бездомній жінці ненадовго зупинитися в сараї на задньому дворі. Але коротка гостинність незабаром затягнулася. Про це пише Yahoo News.

Дженніфер і Джон Чемберлен, подружня пара з міста Сейлем, завжди намагалися допомагати людям. Джон — колишній помічник пастора, а Дженніфер працювала у сфері громадських зв'язків штату. Коли вони поїхали до східного Орегона, щоб почати нове життя і очолити церкву, вони довірили свій трикімнатний будинок чоловікові, якого називали прийомним сином. Він жив у невеликій квартирі при гаражі і допомагав керувати будинком, здаючи кімнати орендарям.

Майже рік усе йшло ідеально, поки одне добре рішення не обернулося катастрофою. У квітні 2024 року син Чемберленів пустив на задній двір безпритульну жінку, щоб та тимчасово пожила в сараї. Однак "тимчасово" швидко перетворилося на "назавжди": жінка незабаром переселилася в головний будинок, зайняла спальню господарів і повністю відмовилася залишати житло.

За словами Дженніфер, сквотерка була не просто хитрою, вона виявилася юридично підкованою.

"Вона знала кожен закон. Кожен кодекс", — розповідала жінка в інтерв'ю Newsweek.

В Орегоні справи зі сквотерами розглядаються як цивільні, а не кримінальні спори Фото: Pexels

Ситуацію погіршує те, що в Орегоні досі діє закон про "протиправне володіння", який дає змогу людині претендувати на право власності, якщо вона проживає в будинку відкрито і без дозволу понад десять років. Хоча в цьому випадку жінка не мала на це права, вона використовувала прогалини в законодавстві, щоб залишатися під захистом закону і продовжувати жити в чужому будинку.

Зрештою, не витримавши, Джон і Дженніфер вирішили піти на відчайдушний крок: вони заплатили жінці 2500 доларів (105 тисяч гривень), щоб вона добровільно з'їхала. Тільки після цього вони змогли повернути контроль над своєю власністю.

