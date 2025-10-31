"Идеальная" няня захватила дом за $1 млн и превратила его в свалку: семья в ужасе (фото)

Пара из штата Нью-Йорк (США) утверждает, что няня, назначенная для ухода за их новорожденной дочерью, переселилась в их гостевой дом стоимостью около 1 млн долларов, игнорировала условия проживания и устроила вечеринку у дома.

Джейми Карано Норденстрем и ее муж Филипп в 2013 году приобрели разваливающийся фермерский дом в Хиллсдейле (штат Нью-Йорк) с планом использовать его как загородную резиденцию. Со временем они решили переехать туда на постоянной основе, сделав ремонт. Об этом пишет Realtor.

В 2024 году пара наняла Барбару Молнар в качестве няни для своей новорожденной дочери. Женщина имела опыт ухода за детьми, знала немецкий язык и, по словам работодателей, сразу показалась "идеальной".

Сначала она работала примерно 18 часов в неделю, с оплатой 25 долларов в час, позже пара искала помощницу на полный рабочий день. Молнар читала ребенку книги на немецком, что изначально казалось дополнительным плюсом.

Однако в декабре 2024 года ситуация начала меняться. Молнар попросила разрешения поселиться в гостевом доме Норденстремов — предложение, которое пара согласилась предоставить бесплатно, подчеркивая, что никакого юридического договора аренды оформлено не было.

С этого момента, по словам Джейми, начали появляться нарушения: наличие домашнего животного, которое изначально не разрешалось (12-летний лабрадор), проживание у них сына няни, который, как выяснилось позже, вовсе не был временным гостем. Далее — жалобы на грязь, собачьи экскременты на заднем дворе, нарушения правил соседства.

Вернувшись из отпуска в июне этого года, Норденстремы обнаружили вечеринку подростков в зоне бассейна, в том числе без присутствия самой Молнар (по словам хозяйки, она якобы спала в гостевом доме). Пара решила ее уволить.

Молнар отказывалась покинуть дом, ссылаясь на то, что ее якобы сделали "лицензиатом" (то есть проживание было разрешено), и утверждала, что работодатели сами разрешили встречаться с ее взрослыми детьми, когда их не было дома. Норденстремы же подали ходатайство о выселении, и назвали ее "профессиональной мошенницей с хорошо документированной историей".

В августе судья обязал Молнар покинуть дом до 10 сентября, а затем был выдан охранный ордер. Молнар покинула территорию 31 августа. Однако, по словам Джейми, после ее ухода гостевой дом настолько в плохом состоянии, что потребовалась экологическая уборка. Молнар все отрицала.

