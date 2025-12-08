Здається, що зараз завалиться: чоловік показав особняк із незвичайними колонами (фото)

Незвичайний квадратний будинок у Мельбурні (Австралія) несподівано став популярним серед користувачів соцмереж.

Пост у Reddit з фотографією будівлі, де балкон особняка тримається на незграбних на вигляд колонах, викликав бурхливе обговорення і тисячі жартів.

Користувач, який щодня проїжджає повз цей будинок на велосипеді, поділився знімком у сабреддіті r/McMansionHell і назвав будову "більмом на оці". Його підтримали десятки коментаторів, які назвали дизайн "сміховинним" і "архітектурним казусом".

Великі будинки нерідко стають об'єктом суперечок, адже люди звертають увагу на естетику та вплив на довкілля. Будівництво великих особняків потребує значно більше землі, деревини та ресурсів. Додаткове навантаження створюється і після заселення: опалення, електрика та кондиціонування просторих будинків підвищують рівень забруднення повітря. Видання TCD зазначає, що дослідження показують, що сім'ї з високим доходом, які мешкають у великих будинках, можуть виробляти до 25% більше шкідливих викидів, ніж середньостатистичні жителі.

Великі будинки нерідко стають об'єктом суперечок Фото: Reddit

Коментатори у звичній манері Reddit не втрималися від жартів. Ось лише кілька реакцій:

"Це купа втраченого місця! Упевнений, що це не дуже сейсмостійко";

"Приємно, що на даху є додаткова парковка";

"Витратили стільки грошей, але не вистачило на нормальний дах";

"Схоже, він упав із дерева і зачепив дорогою кожну гілку".

Попри хвилю глузувань, фото будинку продовжує активно репоститися, а користувачі продовжують обговорювати черговий незвичайний архітектурний дивний випадок.

