"Це знак життя": жінка знайшла за дзеркалом потаємну трикімнатну квартиру (відео)

Мешканка Нью-Йорка (США) Саманта Хартшу помітила, що через дзеркало в її ванній постійно дме холодний вітер. Знявши його, вона зробила несподіване відкриття. За стіною ховалася ціла трикімнатна квартира.

Американка пережила справжній шок, коли спробувала з'ясувати причину дивного протягу у своїй ванній. Про цю історію згадує британський таблоїд Mirror.

За словами Саманти, холодний вітер, що постійно дме з-за дзеркала, не давав їй спокою. Дівчина вирішила з'ясувати джерело і, знявши дзеркало зі стіни, побачила зяючу дірку, яка веде в темне приміщення. Замість того щоб відступити, вона одягла саморобний налобний ліхтар, маску і, озброївшись молотком, пролізла всередину.

За стіною Саманта виявила занедбану трикімнатну квартиру — похмуру і запорошену, із залишками старих речей, сміттєвими пакетами і порожньою пляшкою з-під води.

"Це знак життя", — прошепотіла вона на відео, яке миттєво стало вірусним 2021 року.

Квартира, за її словами, виглядала занедбаною вже багато років: підлогу і кухню розібрали, а у ванній кімнаті залишилися лише труби та вогкість. Після обстеження приміщення дівчина повернулася назад і заклеїла дірку. Пізніше Саманта зізналася, що очікувала побачити там когось живого, адже пляшка з водою насторожила її.

Американка також пообіцяла "приємний дзвінок господареві" наступного дня. Однак управителі будинку теж не змогли пояснити походження загадкової квартири.

"У Нью-Йорку настільки крихітні квартири, що ми й не підозрюємо, які таємниці можуть ховатися за стінами", — жартівливо додала дівчина.

