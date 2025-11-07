"Это знак жизни": женщина нашла за зеркалом потайную трехкомнатную квартиру (видео)

Жительница Нью-Йорка (США) Саманта Хартшу заметила, что из-за зеркала в ее ванной постоянно дует холодный ветер. Сняв его, она сделала неожиданное открытие. За стеной скрывалась целая трехкомнатная квартира.

Американка пережила настоящий шок, когда попыталась выяснить причину странного сквозняка в своей ванной. Об этой истории вспоминает британский таблоид Mirror.

По словам Саманты, холодный ветер, постоянно дующий из-за зеркала, не давал ей покоя. Девушка решила выяснить источник и, сняв зеркало со стены, увидела зияющую дыру, ведущую в темное помещение. Вместо того чтобы отступить, она надела самодельный налобный фонарь, маску и, вооружившись молотком, пролезла внутрь.

За стеной Саманта обнаружила заброшенную трехкомнатную квартиру — мрачную и пыльную, с остатками старых вещей, мусорными пакетами и пустой бутылкой из-под воды.

Відео дня

"Это знак жизни", — прошептала она на видео, которое мгновенно стало вирусным в 2021 году.

Квартира, по ее словам, выглядела заброшенной уже много лет: полы и кухня были разобраны, а в ванной комнате остались лишь трубы и сырость. После обследования помещения девушка вернулась обратно и заклеила дыру. Позже Саманта призналась, что ожидала увидеть там кого-то живого, ведь бутылка с водой насторожила ее.

Американка также пообещала "приятный звонок хозяину" на следующий день. Однако управляющие дома тоже не смогли объяснить происхождение загадочной квартиры.

"В Нью-Йорке настолько крошечные квартиры, что мы и не подозреваем, какие тайны могут скрываться за стенами", — шутливо добавила девушка.

Ранее Фокус сообщал, что пара показала, как ведет жизнь в брезентовой палатке без коммунальных расходов. В одном из недавних видео в TikTok девушка рассказала, как они переживают дождь и плохую погоду.

Также стало известно, что бездомная захватила жилье семьи, которая ее пустила на ночь. То, что начиналось как жест доброты, превратилось для жителей Орегона (США) в девятимесячный кошмар, стоивший им тысячи долларов.