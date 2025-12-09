Нові сусіди зрубали дерева у дворі чоловіка: збитки до $30 тисяч (фото)
Власник будинку з Чагрін-Фолс, штат Огайо (США), повернувся додому і виявив, що кілька дорослих дерев на його ділянці було зрубано без будь-якого дозволу.
Історія з форуму Reddit викликала бурю обурення в мережі. За словами домовласника, зникли кінські каштани і туї, які довгі роки створювали тінь і захищали двір від сторонніх очей.
Замість тихого зеленого куточка його зустрів голий простір, пошкоджене патіо та пні. Збиток чоловік оцінив у 15 000 — 30 000 доларів (приблизно 632 тисячі — 1,2 млн гривень).
Пізніше з'ясувалося, що дерева знищили нові сусіди, упевнені, що рослини по інший бік паркану належать їм.
Автор публікації написав, що чоловік із сусіднього будинку погрожував йому, виглядав нетверезим і проявляв агресію не тільки до нього, а й до інших жителів району.
"Це зовсім нові люди... Чоловік весь день намагався зі мною битися, погрожував", — розповів потерпілий.
За його словами, сусід також вимовив фразу: "Я знаю, як сильно ти любиш своїх собак", що господар сприйняв як приховану погрозу.
Побачивши масштаб збитків, власник будинку звернувся до юридичних служб та поліції. Наразі він готує позов і збирає докази, щоб оцінити вартість відновлення подвір'я та притягнути винних до відповідальності.
Чому це важливо
Екологи нагадують, що дерева не просто прикраса двору. Дорослі каштани та інші місцеві породи:
- знижують температуру в житлових районах;
- поглинають вуглець;
- підтримують птахів, запилювачів і дику природу;
- створюють тінь, приватність і покращують мікроклімат ділянки.
Експерти зазначають, що їхнє знищення завдає шкоди не тільки одному домовласникові, а й навколишній екосистемі.
