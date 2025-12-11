Ніяких сусідів: рідкісний котедж 19 століття на "острівці" серед доріг здивував покупців

Незвичайний котедж XIX століття, що стоїть посеред транспортної розв'язки, знову з'явився на ринку і привернув увагу покупців з усієї Великобританії.

Будинок, який став місцевою визначною пам'яткою, тепер продають за 310 тисяч фунтів стерлінгів (17,5 млн гривень), що на 40 тисяч дешевше (2,2 млн гривень), ніж попереднього разу. Про це пише The Sun.

Котедж є об'єктом архітектури II категорії й оточений жвавими дорогами з усіх боків. Колись він слугував будиночком скотаря на болотистій території Йорк-Кнейвсмір, а тепер став одним із найбільш обговорюваних об'єктів на ринку.

Незважаючи на незвичайне розташування, майбутні власники опиняться майже в центрі Йорка, але водночас без сусідів через стіну, що, на думку рієлторів, є рідкісною комбінацією усамітнення і міської близькості.

Агентство Ashtons зазначає, що будинок потребує ремонту та модернізації Фото: SWNS

Агентство Ashtons зазначає, що будинок потребує ремонту та модернізації, але це дає покупцеві шанс створити інтер'єр повністю під свої завдання. Однак видання зазначає, що використовувати котедж як будинок для відпочинку не можна. На об'єкті встановлено пункт про право користування. Право оренди становить 250 років, а щорічна плата становить символічний 1 фунт (56 гривень).

Побудований у середині 1800-х років, котедж має хрестоподібне планування, дві спальні та одну ванну. Багато оригінальних елементів збереглися до наших днів, а ділянка оточена садом з усіх чотирьох сторін.

Інші "будинки з сюрпризом"

Останнім часом британський ринок нерухомості підносить все більше незвичайних варіантів:

Будинок за 300 тисяч фунтів із "шокуючим" інтер'єром

Кам'яний будинок у Бернлі, зовні цілком звичайний, викликав бурхливі обговорення в мережі. Усередині — застарілі стіни, запліснявілі мостини і відкриті балки. Покупців здивувало, наскільки інтер'єр контрастує з фасадом.

Будинок за 300 тисяч фунтів із "шокуючим" інтер'єром Фото: SWNS

Уся вулиця вікторіанських будинків за 550 тисяч фунтів

На аукціон виставляють цілу низку з 11 будинків початку вікторіанської епохи. Колись тут жили заможні сім'ї, пов'язані з мореплавством, але тепер вулиця занепала.

Уся вулиця вікторіанських будинків за 550 тисяч фунтів Фото: Jam Press

Місцеві сподіваються, що покупець зможе вдихнути в неї нове життя.

