Подземные дворцы для элиты: как выглядят самые дорогие бункеры мира (фото)

Еще недавно слово "бункер" ассоциировалось с суровыми бетонными укрытиями, тревогой и холодной войной. Однако сегодня все стало иначе. Самые богатые люди мира превращают убежища на случай катастроф в подземные резиденции класса люкс, в которых продумана каждая деталь.

На фоне глобальной нестабильности, климатических угроз и технологических рисков спрос на элитные бункеры стремительно растет. Их владельцы готовы инвестировать десятки и даже сотни миллионов долларов, чтобы получить не просто защиту, а полную автономию и привычный уровень комфорта с бассейнами, спа-зонами, ресторанами и даже персоналом. Об необычный роскошных постройках на случай катастрофы в материале Фокуса.

Современные люксовые бункеры все меньше напоминают аварийные убежища и все больше закрытые клубы для избранных. В них есть собственные энергосистемы, фермы, медицинские центры и даже пространства для отдыха и развлечений, позволяющие жить под землей месяцами и годами, не ощущая изоляции от "нормальной" жизни.

Відео дня

Такие проекты становятся новым символом статуса и философии выживания 21 века, ведь подготовка к худшему сценарию больше не означает отказ от удобств. Напротив, вероятный конец света в версии для элиты должен быть максимально комфортным.

Aerie — бункер за $300 миллионов с элементами фантастики

Одним из самых амбициозных и обсуждаемых проектов последних лет стал подземный комплекс Aerie, который строит американская компания SAFE. Его стоимость превышает 300 миллионов долларов, и по своему уровню оснащения он больше напоминает закрытый курорт будущего, чем классическое убежище. Комплекс спроектирован так, чтобы выдерживать самые экстремальные сценарии — от ядерных и биологических угроз до масштабных технологических сбоев.

Стоимость бункера превышает 300 миллионов долларов Фото: SAFE

Внутри Aerie предусмотрены роскошные жилые апартаменты, бассейны, рестораны, зоны отдыха и велнес-пространства, а также медицинские кабинеты с элементами искусственного интеллекта. Особый акцент сделан на автономность. Системы жизнеобеспечения, очистки воздуха и воды позволяют находиться под землей длительное время без связи с внешним миром, сохраняя привычный ритм жизни.

Внутри Aerie предусмотрены роскошные жилые апартаменты Фото: SAFE

Проект рассчитан исключительно на узкий круг клиентов. Участие в клубе Aerie обходится до 20 миллионов долларов за место, которое фактически оформляется как частная резиденция под землей. Владельцам обещают не только максимальную безопасность, но и сервис уровня лучших пятизвездочных отелей с персоналом, технологиями и комфортом, которые должны сделать даже самый мрачный сценарий почти незаметным.

Survival Condo — жилье для тех, кто готовят будущее сегодня

Еще одним знаковым примером очень дорогих убежищ стал Survival Condo в штате Канзас (США). Проект был создан на базе бывшей ракетной шахты времен холодной войны и переделан под подземный жилой комплекс премиум-класса, рассчитанный на длительное автономное проживание. Вместо военной аскетичности его потенциальные жители смогут насладиться продуманными интерьерами, комфортом и ощущением полноценного дома, скрытого глубоко под землей.

Survival Condo в штате Канзас Фото: Survival Condo

Каждый владелец получает отдельные апартаменты, стоимость которых исчисляется миллионами долларов. Жилые модули располагаются на нескольких уровнях и оснащены спальнями, кухнями, ванными комнатами и зонами отдыха. Внутреннее пространство спроектировано так, чтобы минимизировать психологическое давление изоляции: с высокими потолками, продуманным освещением и цифровыми "окнами", имитирующими дневной свет и пейзажи.

Особое внимание в Survival Condo уделено инфраструктуре. В комплексе есть тренажерный зал, бассейн, кинотеатр, игровые зоны, библиотека и даже собственный магазин с запасами продуктов. Все системы жизнеобеспечения работают автономно и рассчитаны на месяцы, а при необходимости и годы изоляции от внешнего мира.

Oppidum — гигантский подземный город с частным полем для гольфа

Еще одним по-настоящему уникальным проектом является Oppidum, расположенный в Чехии. Его часто называют самым большим частным бункером для сверхбогатых в мире. Комплекс был построен в годы холодной войны как стратегический военный объект, но позже полностью переосмыслен и превращен в элитное подземное убежище, рассчитанное на узкий круг клиентов с практически неограниченными возможностями.

Общая площадь Oppidum превышает 300 тысяч квадратных футов, что позволяет говорить не просто о бункере, а о полноценном подземном городе. Внутри размещены просторные жилые зоны, комнаты отдыха, конференц залы, медицинские блоки и технические помещения, обеспечивающие полную автономность. Интерьеры выполнены в сдержанном, но дорогом стиле с использованием натуральных материалов, продуманного освещения и индивидуальных дизайнерских решений.

Oppidum, расположенный в Чехии Фото: Oppidum

Особое внимание в Oppidum уделено образу жизни. В комплексе предусмотрены винные хранилища, спа-зоны, фитнес-пространства и лаунж-зоны, а на поверхности есть закрытая территория с инфраструктурой для отдыха, включая частные зеленые зоны и даже поле для гольфа. Такой формат позволяет владельцам не чувствовать себя отрезанными от привычного мира, несмотря на высокий уровень изоляции и безопасности.

Создатели проекта подчеркивают, что Oppidum задуман не как временное убежище, а как долгосрочная резиденция, способная обеспечить комфортную жизнь в условиях глобальных кризисов.

От ретро-подземелий до современных бункеров на рынке

Помимо ультрасовременных комплексов, на рынке появляются и по-настоящему уникальные объекты с историей. Одним из самых известных примеров стал подземный дом в Лас-Вегасе (США), который часто называют "капсулой времени". Он был построен в 1970-е годы и изначально задумывался как частное убежище на случай ядерной угрозы, характерной для эпохи холодной войны.

Внешний вид бункера над землей Фото: New York Post

Дом расположен на глубине нескольких метров под землей и полностью изолирован от внешнего мира. Несмотря на возраст, объект до сих пор поражает уровнем комфорта. Внутри находятся бассейн, кинотеатр, несколько жилых комнат, кухня и зоны отдыха. Особое внимание привлекают искусственные деревья, имитация неба и тщательно продуманное освещение, создающее ощущение обычного дома, а не подземного укрытия.

Сегодня этот подземный дом выставлен на продажу примерно за 8,5 млн долларов и вызывает интерес не только у тех, кто задумывается о безопасности, но и у коллекционеров необычной недвижимости.

Ранее Фокус сообщал, что:

Мужчина случайно обнаружил заброшенный секретный бункер, который отличается от других.

Неожиданная находка под потолком удивила семейную пару. То, что начиналось как обычная уборка вещей в шкафу, обернулось удивительным открытием для жителей из США, которые недавно занялись реконструкцией своего нового дома.

Также стало известно, что мужчина под своим домом нашел бункер времен Второй мировой. Он рассказал, что случайно наткнулся на секретное пространство, когда заметил необычный механизм за книжной полкой в библиотеке.