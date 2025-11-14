Мужчина случайно обнаружил заброшенный секретный бункер, который отличается от других (фото)

Один исследователь исследовал заброшенные локации, когда случайно наткнулся на ранее неизвестное укрытие в Румынии времен Николае Чаушеску. В сети отметили, что этот бункер хранил определенные секреты.

Сам мужчина убежден, что найденное укрытие в Бухаресте было не столько военной базой, а центром специальной гражданской связи. Кадры с командным пунктом исследователь выложил в Reddit.

По его словам, почти все карты, найденные внутри, имели надпись "apărare civilă" — "гражданская оборона". Это сильно намекает на роль бункера как пункта, предназначенного для защиты гражданского населения.

Кабинеты в подземном укрытии Фото: Reddit

Исследователь говорит, что это уже шестой бункер, который он исследовал в этом году. Это укрытие отличалось большим количеством телекоммуникационного оборудования: шесть-восемь больших радио или коммуникационных устройств, несколько старых полевых телефонов, которые использовались армией. Это значительно больше, чем во многих других подобных сооружениях.

Кроме того, несмотря на то, что в бункере находилась техника, не так много масок или другого защитного снаряжения: всего несколько сот масок, а не десятки ящиков, как он часто встречает во время других исследований.

"Сказать точно, для чего он использовался, сложно, но похоже на то, что это был телекоммуникационный бункер, ориентированный на гражданскую оборону. Бункер был заброшен в 2016 году, самые старые документы датированы 1971 годом. Создается впечатление, что он вышел из активного использования примерно в 2005-2006 годах и охранялся до 2016-го, когда окончательно остался без присмотра", — констатирует мужчина.

Медицинский блок бункера Фото: Reddit

По его словам, в бункере также были медицинский центр, кабинеты с мебелью и кроватями. В ряде локаций он видел телевизоры, системы навигации и вероятно секретной связи, а также модели телевизоров, которые в свое время были недоступны для свободного обращения.

Пока автор не может точно сказать, что это могло быть — запасной командный пункт Вооруженных сил Румынии времен Чаушеску, обычное укрытие гражданской обороны или "узел" специальной связи, предназначенный для высшего руководства государства.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению сталкера, ряд пользователей тоже были удивлены тем, что сам объект довольно неплохо сохранился несмотря на заброшенный статус. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Вау, неожиданно было увидеть такой бункер";

"Это явно похоже на командный пост. Видимо, или запасной пункт управления армии или гражданская оборона";

"Заброшенный бункер? Он похож на мой дом, когда неубранный";

"Люблю такие места, где есть документ и старые карты".

